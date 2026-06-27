مباشر كأس العالم - إنجلترا (0)-(0) بنما.. الشوط الثاني

السبت، 27 يونيو 2026 - 23:43

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا ضد بنما

يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة إنجلترا وبنما في إطار الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية عشر في كأس العالم 2026.

وتقام المباراة في ملعب نيو يورك وتنطلق في تمام الثانية عشر صباحا بتوقيت القاهرة.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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نهاية الشوط الأول

ق22 جود بيلينجهام كاد أن يمنح إنجلترا التقدم بعدما أطلق تسديدة قوية، لكنها افتقدت الدقة ومرت بجوار القائم الأيمن.

ق 19 بوكايو ساكا حاول إرسال كرة أرضية داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع بنما تدخل في الوقت المناسب وأبعد الخطورة.

بداية المباراة

منتخب إنجلترا منتخب بنما كأس العالم
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