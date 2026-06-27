مباشر كأس العالم - إنجلترا (0)-(0) بنما.. بداية المباراة
السبت، 27 يونيو 2026 - 23:43
كتب : FilGoal
يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة إنجلترا وبنما في إطار الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية عشر في كأس العالم 2026.
وتقام المباراة في ملعب نيو يورك وتنطلق في تمام الثانية عشر صباحا بتوقيت القاهرة.
ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
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بداية المباراة
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