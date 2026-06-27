تشكيل كأس العالم - بوديمير يقود هجوم كرواتيا.. وسيمينيو أساسي مع غانا

عاد أنتي بوديمير إلى تشكيل كرواتيا الأساسي في المباراة الحاسمة أمام غانا من الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس العالم.

وتنطلق المباراة على ملعب فيلادلفيا في تمام الثانية عشر من صباح يوم الأحد بتوقيت القاهرة.

وأعلن زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام غانا.

وجاء تشكيل كرواتيا كالتالي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

الدفاع: يوسيب ستانيشيتش - يوسيب شوتالو - مارين بونجراتشيتش.

الوسط: إيفان بيريشيتش - لوكا مودريتش - ماتيو كوفازيتش - بيتار سوتشيتش.

الهجوم: نيكولا فلاشيتش - أنتي بوديمير - مارتن باتورينا.

تشكيل غانا الرسمي لمواجهة كرواتيا

حراسة المرمى: بنجامين أساري.

الدفاع: جوناس أجيتي - جدعون منساه - ديريك لوكاسن - مارفن سينايا.

الوسط: كواسي سيبو - توماس بارتي - إليشا أووسو.

الهجوم: أنطوان سيمينيو - كمال الدين سليمانا - جوردان آيو.

ويحتل منتخب غانا المركز الثاني في المجموعة الأخيرة بأربع نقاط بالتساوي مع انجلترا لكن فارق الأهداف لصالح المنتخب الإنجليزي، ويتواجد منتخب كرواتيا في المركز الثالث بثلاث نقاط.