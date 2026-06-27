كأس العالم - تقرير: بعد الإقصاء المبكر.. إلغاء الطائرة الخاصة لمنتخب أوروجواي

السبت، 27 يونيو 2026 - 22:25

كتب : FilGoal

حسرة لاعبي أوروجواي بعد الخسارة من إسبانيا

كشفت شبكة Tenfield الأوروجويانية عن قيام اتحاد أوروجواي لكرة القدم بإلغاء الطائرة الخاصة للمنتخب.

وودع منتخب أوروجواي كأس العالم 2026 بعد الخسارة من إسبانيا بهدف دون رد بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

وفقا للشبكة فإن اتحاد أوروجواي قرر إلغاء الطائرة الخاصة، على أن يعود كل لاعب لناديه أو وجهته عن طريق طائرة تجارية عادية.

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وحصل منتخب أوروجواي على المركز الثالث بمجموعته خلف إسبانيا وكاب فيردي.

وأنهى منتخب أوروجواي البطولة بالحصول على نقطتين فقط بعد التعادل مع كاب فيردي والسعودية والخسارة من إسبانيا.

وتأهل من المجموعة منتخب إسبانيا برصيد 7 نقاط في الصدارة، وكاب فيردي في المركز الثاني بنقطتين.

بينما فقض منتخب أوروجواي صاحب المركز الثالث فرصة التأهل حتى ضمن أصحاب المراكز الثالثة بعد حصوله على نقطتين فقط.

أوروجواي كأس العالم 2026
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