كأس العالم - جلوبو: فتح تحقيق مع قائد كاب فيردي بتهمة الاعتداء الجنسي

أفادت تقارير جلوبو البرازيلية بأن ريان مينديز قائد منتخب كاب فيردي، يخضع للتحقيق على خلفية اتهام بالاغتصاب خلال فترة إقامة بطولة كأس العالم.

وبحسب البلاغ، تقدمت امرأة برازيلية بشكوى إلى الشرطة، ذكرت فيها أنها تعرضت للاعتداء داخل أحد الفنادق التي يقيم فيها منتخب كاب فيردي.

وأكدت الضحية أنها زودت شبكة Globo بصور تُظهر كدمات وإصابات متعددة في أنحاء متفرقة من جسدها.

ووفقا لشهادتها، أثناء إقامتها في الفندق نفسه الذي كان يقيم فيه اللاعبون بصفتها متدربة، دخل اللاعب بحسب الادعاء إلى غرفتها، ثم قام بخنقها والاعتداء عليها أثناء محاولتها الدفاع عن نفسها.

وأضاف التقرير أن السيدة البرازيلية وزوجها أرسلا إخطارات قانونية خارج إطار التقاضي إلى كل من اتحاد كاب فيردي وفيفا، مرفقة بسردٍ للوقائع وأدلة، إلى جانب طلب استبعاد مينديز من كأس العالم.

ويستعد منتخب كاب فيردي لمواجهة الأرجنتين في دور الـ32 من كأس العالم يوم السبت المقبل.