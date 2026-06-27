الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل نبيل فقير عن الفريق

السبت، 27 يونيو 2026 - 22:09

كتب : FilGoal

النني - نبيل فقير - الجزيرة

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي رحيل لاعبه نبيل فقير عن الفريق.

ويأتي رحيل فقير بعد موسمين قضاهما برفقة الجزيرة.

ورحل فقير عن الجزيرة بعد نهاية تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

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وانضم فقير للجزيرة في 2024 قادما من ريال بيتيس الإسباني.

وشارك صاحب الـ 32 عاما في 53 مباراة بقميص الجزيرة وتمكن من تسجيل 19 هدفا وصناعة 9 آخرين.

وتوج النجم الفرنسي ببطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مع الجزيرة خلال موسم 2024/2025.

الجزيرة هو فريق محمد النني السابق والذي أعلن رحيله هو الآخر عن الفريق خلال الفترة الماضية.

ويشارك الجزيرة في بطولة دوري أبطال آسيا 2 خلال الموسم المقبل بعد إنهاء الموسم بالمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي.

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