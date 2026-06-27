سبورت: كروبي هو الخطة البديلة لبرشلونة في حال فشل صفقة جوليان ألفاريز

يضع برشلونة المهاجم الفرنسي إيلي جونيور كروبي ضمن أبرز خياراته البديلة في حال تعثر التعاقد مع جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد وفقا لصحيفة سبورت.

النادي الكتالوني كان يتابع كروبي منذ فترة، قبل تألقه اللافت مع بورنموث هذا الموسم، حيث سجل 13 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لترتفع قيمته السوقية إلى نحو 70 مليون يورو.

ويبلغ كروبي 20 عامًا، ويجيد اللعب كرأس حربة أو مهاجم ثانٍ، ويتميز بالتحرك في المساحات، والربط مع زملائه، وقوة التسديد، كما تدرج في أكاديمية لوريان قبل انتقاله إلى بورنموث.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة لا يزال يركز جهوده على إتمام صفقة جوليان ألفاريز، لكن الإدارة الرياضية تدرس بدائل تحسبًا لفشل المفاوضات، ويأتي كروبي في مقدمة هذه الخيارات.

كما يحظى اللاعب باهتمام أندية أوروبية كبرى، أبرزها باريس سان جيرمان، وليفربول، وأرسنال.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب نال إشادة عدد من المحللين، من بينهم جان ماري دونجو، وأليكس ديلماس، وبرونو أليماني، الذين أكدوا امتلاكه إمكانات كبيرة، مع وجود بعض التحفظات بشأن صغر سنه وخبرته.

ورغم امتلاكه الجنسيتين الإيفوارية والبرتغالية عبر والديه، فإن كروبي يطمح لتمثيل منتخب فرنسا الأول، بعدما خاض 29 مباراة مع منتخبات الفئات السنية وسجل 19 هدفًا.