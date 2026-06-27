كأس العالم - إبراهيم حسن: راحة سلبية للمنتخب بعد التعادل مع إيران

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، عبر الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المنتخب سيحصل على راحة من التدريبات اليوم عقب خوض مواجهة إيران في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب مصر أمام إيران بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم.

وقال إبراهيم حسن عبر اتحاد الكرة: "بعثة المنتخب ستغادر مدينة سياتل متجهة إلى سبوكين في تمام الثامنة مساءً بتوقيت سياتل، على أن تصل في السادسة صباح غد الأحد بتوقيت القاهرة، ضمن الاستعدادات للمرحلة المقبلة من البطولة".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وأنهى منتخب مصر المجموعة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف بلجيكا المتصدر بنفس النقاط وبفارق الأهداف فقط.

وبذلك سيلعب منتخب مصر في دور الـ32 ضد أستراليا صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

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