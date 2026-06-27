كأس العالم - البرازيلي ويلتون سامبايو حكما لمباراة هولندا ضد المغرب

السبت، 27 يونيو 2026 - 20:18

كتب : FilGoal

ويلتون سامبايو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم حكام مباراة هولندا والمغرب.

ويلتقي منتخب هولندا مع المغرب على ملعب مونتيري بدور الـ 32 من كأس العالم 2026.

وأشار فيفا إلى أن البرازيلي ويلتون سامبايو سيقود المباراة كحكم ساحة، ويعاونه مواطنيتخ برونو بيريز وبرونو بوشيليا.

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بينما يتواجد التشيلي كريستيان جاراي كحكم رابع.

وتأهل منتخب المغرب بالمركز الثاني في مجموعته، بينما احتلت هولندا صدارة مجموعتها.

وقاد سامبايو مباراتين خلال النسخة الحالية من كأس العالم للأندية.

الأولى كانت المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا، بينما الثانية كانت بين النرويج والسنغال بالجولة الثانية من دور المجموعان.

المغرب هولندا كأس العالم 2026 ويلتون سامبايو
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