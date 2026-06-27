سكاي سبورت: تشيلسي يتفق مع تشاكا ويتواصل مع سندرلاند لحسم الصفقة

بدأ نادي تشيلسي مفاوضاته الرسمية مع سندرلاند للتعاقد مع جرانيت تشاكا لاعب الفريق.

جرانيت تشاكا النادي : سندرلاند تشيلسي

وكشفت شبكة سكاي سبورت عن توصل جرانيت تشاكا إلى اتفاق شفهي كامل مع نادي تشيلسي بشأن انتقاله خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأوضح التقرير أن الطرفين أنهيا بالفعل الاتفاق على الشروط الشخصية للاعب، في خطوة متقدمة نحو إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وفي السياق ذاته دخل نادي تشيلسي في مفاوضات مع سندرلاند، ضمن تحركاته لحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.