سكاي سبورت: تشيلسي يتفق مع تشاكا ويتواصل مع سندرلاند لحسم الصفقة
السبت، 27 يونيو 2026 - 19:54
كتب : FilGoal
بدأ نادي تشيلسي مفاوضاته الرسمية مع سندرلاند للتعاقد مع جرانيت تشاكا لاعب الفريق.
جرانيت تشاكا
النادي : سندرلاند
وكشفت شبكة سكاي سبورت عن توصل جرانيت تشاكا إلى اتفاق شفهي كامل مع نادي تشيلسي بشأن انتقاله خلال فترة الانتقالات الجارية.
وأوضح التقرير أن الطرفين أنهيا بالفعل الاتفاق على الشروط الشخصية للاعب، في خطوة متقدمة نحو إتمام الصفقة بشكل رسمي.
وفي السياق ذاته دخل نادي تشيلسي في مفاوضات مع سندرلاند، ضمن تحركاته لحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.
نرشح لكم
كأس العالم - البرازيلي ويلتون سامبايو حكما لمباراة هولندا ضد المغرب أولي: رغم توقيعه لــ سالامانكا.. إيكر مونياين يقترب من تدريب سان لورينزو كأس العالم - مارتينيز: مواجهة كولومبيا اختبار مهم لنا.. ويمكننا هزيمة أفضل الفرق آس: ريال مدريد يوافق على بيع نيكو باز لـ كومو كأس العالم - دي لا فوينتي: احترم بيلسا.. وارتقينا للمستوى رغم الخشونة التي واجهناها تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا كأس العالم - كوندي: ثلاثية ديمبيلي استثنائية.. وأردنا الفوز من أجل مدربنا كأس العالم – تروسارد: بلجيكا لديها مجموعة رائعة من اللاعبين