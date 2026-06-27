سكاي سبورت: تشيلسي يتفق مع تشاكا ويتواصل مع سندرلاند لحسم الصفقة

السبت، 27 يونيو 2026 - 19:54

كتب : FilGoal

جرانيت تشاكا

بدأ نادي تشيلسي مفاوضاته الرسمية مع سندرلاند للتعاقد مع جرانيت تشاكا لاعب الفريق.

جرانيت تشاكا

النادي : سندرلاند

تشيلسي

وكشفت شبكة سكاي سبورت عن توصل جرانيت تشاكا إلى اتفاق شفهي كامل مع نادي تشيلسي بشأن انتقاله خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأوضح التقرير أن الطرفين أنهيا بالفعل الاتفاق على الشروط الشخصية للاعب، في خطوة متقدمة نحو إتمام الصفقة بشكل رسمي.

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وفي السياق ذاته دخل نادي تشيلسي في مفاوضات مع سندرلاند، ضمن تحركاته لحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبه يواصل تشابي ألونسو مدرب تشيلسي الضغط بقوة من أجل ضم تشاكا، في ظل صراع محتمل على توقيع اللاعب.

وشارك تشاكا مع سندرلاند في 36 مباراة مسجلا هدفا وصنع 6 آخرين.

تشيلسي جرانيت تشاكا
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