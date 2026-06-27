كأس العالم - مارتينيز: مواجهة كولومبيا اختبار مهم لنا.. ويمكننا هزيمة أفضل الفرق

السبت، 27 يونيو 2026 - 18:54

كتب : FilGoal

البرتغال ضد أوزبكستان

يرى روبيرتو مارتينيز مدرب البرتغال أن فريقه يملك الجودة لهزيمة أفضل المنتخبات بالعالم.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة كولومبيا في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وقال مارتينيز خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "في بطولة مثل كأس العالم، لا يوجد طريق سهل، الأهم هو ان تصل للمباراة المقبلة في أفضل شكل ممكن، ويمكنك تحقيق ذلك فقط عن طريق الانتصار".

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وواصل "نحترم كولومبيا كثيرا، وستكون مواجهة تكتيكية مختلفة عن المبارا الماضية، ونريد استخدام مباريات المجموعات للتحضير للأدوار الإقصائية".

وأكمل "كان الأمر إيجابيا بالنسبة لنا في المباراة الثانية، استمرينا في الضغط بعد تسجيل الهدف الأول وهو شيء لم نفعله في أول مباراة، والجانب النفسي مهم جدا بكأس العالم، هذه مباراتنا الأولى خارج ملعبنا في كأس العالم لأن الملعب سيكون به الكثير من الكولومبيين، وهذا تحدي مهم لنا".

وتابع "كولومبيا فريق قوي ويملك العديد من الخيارات، ونيستور لورينزو كان يعمل على ذلك للعديد من المباريات، لديهم خطة لعب واضحة، وهم من أفضل الفرق في التحولات مع لاعبين مثل لويس سواريز ولويس دياز".

وشدد "نرغب في أن يكون كل لاعب جاهز، نحن في مستوى يسمح لنا بإجراء تغيير أو اثنين ونستمر بنفس الثبات التكتيكي والجودة، واللاعبون جاهزون عند البدء أو المشاركة كبدلاء لصناعة الفارق، في فريقنا لا وجود لمصطلح البدلاء".

وأضاف "فريقنا يملك توازن جيد، وعندما أتحدث عن التوازن، أعنني أننا نعمل على كل شيء بكل تدريب ونكتسب الثقة والقوة، الفريق ينمو بثبات ولا نفقد القوة أو الجودة، أعتقد أنه بإمكاننا الحفاظ على ذلك ضد كولومبيا، هذه مباراة تتطلب الشخصية وهي مهمة جدا لنقيم أنفسنا".

وأتم "أعتقد أن علينا فهم كيفية الوصول لنهائي كأس العالم، كل لاعبي الفريق ملتزمين ويقدمون كل ما لديهم، ولدينا الموعبة لنهز أفضل الفرق، ولكن علينا اتخاذ كل خطوة في وقتها، خطوتنا المقبلة هي كولومبيا وعلينا التركيز على رحلتنا".

ويحتل منتخب البرتغال المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة بفارق نقطتين عن كولومبيا صاحبة الصدارة بعد أول جولتين.

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