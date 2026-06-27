كأس العالم - ديسابر: إفريقيا تتقدم باستمرار.. ومسألة وقت أن تحصد كأس العالم

السبت، 27 يونيو 2026 - 18:42

كتب : FilGoal

سباستيان ديسابر

أكد سيباستيان ديسابر مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية أن كرة القدم الإفريقية تسير في طريق التطور المستمر، مشددا على أن فوز منتخب إفريقي بكأس العالم بات مسألة وقت.

ويستعد منتخب الكونغو لمواجهة أوزبكستان في الجولة الثالثة من دور المجموعات لحسم موقف المنتخب في التأهل للدور المقبل.

وقال ديسابر في المؤتمر الصحفي: "كما قلتُ منذ سنوات عديدة، أعمل في القارة الإفريقية منذ أكثر من 15 عاما، أرى جميع الاتحادات وجميع الدول وهي تُعيد هيكلة نفسها، وكل المدربين يتحسنون، وكذلك اللاعبون، وبالتالي تواصل إفريقيا التقدم".

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وواصل "من وجهة نظري، هذا التقدم لن يتوقف، لأن ما زال هناك هامش كبير جدا للتحسن، وأتمنى هذا العام، أو في السنوات المقبلة، أن يفوز منتخب إفريقي بكأس العالم، لكن بالنسبة لي فالأمر مسألة وقت فقط".

وأردف "على أي حال، وبحسب معرفتي بالقارة، فإنها تستحق أن يكون لها أكبر عدد ممكن من المنتخبات في كأس العالم، كرة القدم هي جوهر هذه القارة".

وكشف "لدينا على سبيل المثال لاعبون أفارقة مميزون جدًا، وبفضل العمل الجاد والالتزام وجودة كرة القدم، تمكنوا من الخروج من ظروف صعبة".

وأتم "الأمور تسير في هذا الاتجاه، يجب أن يكون هناك عدد كبير من المنتخبات الإفريقية في كأس العالم، وكذلك في باقي القارات، لكن في الوقت الحالي يجب على الجميع دعم المنتخبات الإفريقية من أجل الوصول لأبعد نقطة ممكنة".

ويحتل منتخب الكونغو المركز الثالث بنقطة واحد بعد تعادل وهزيمة في مجموعات كأس العالم ويبحث عن تحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل لدور الـ32.

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