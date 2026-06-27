آس: ريال مدريد يوافق على بيع نيكو باز لـ كومو

السبت، 27 يونيو 2026 - 17:55

كتب : FilGoal

نيكو باز - كومو

توصل نادي ريال مدريد لاتفاق نهائي مع كومو يقضي ببيع حقوق اللاعب الأرجنتيني نيكو باز بنسبة 100%، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأسبوع المقبل بعد توقيع العقود بين الطرفين.

نيكو باز

النادي : ريال مدريد

كومو

وبحسب صحيفة آس الإسبانية بلغت قيمة الصفقة 60 مليون يورو، مع احتفاظ ريال مدريد بحق إعادة شراء اللاعب مقابل 80 مليون يورو في سوق الانتقالات صيف 2027، إضافة إلى حق أولوية الشراء حال دخول طرف ثالث في سباق التعاقد مع الدولي الأرجنتيني مستقبلا.

ووضع ريال مدريد نيكو باز ضمن خططه لدعم الفريق في موسم 2026-2027، قبل أن تتغير الصورة خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما لم يعد اللاعب يرى وضوحا كافيا لدوره الرياضي داخل مشروع الفريق بقيادة جوزيه مورينيو.

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ولعبت فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع كومو، إلى جانب العلاقة القوية التي تجمع اللاعب بمدرب الفريق سيسك فابريجاس، دورا حاسما في اتخاذ القرار، خاصة في ظل عدم وجود خيار للانتقال إلى نادٍ آخر خلال سوق الانتقالات الحالي.

وحرص مسؤولو ريال مدريد على إيجاد صيغة توازن بين احترام رغبة اللاعب والحفاظ على مصالح النادي، حيث كان خيار تفعيل بند شراء بقيمة 9 ملايين يورو مطروحًا، لكنه لم يكن ليحسم مستقبل اللاعب بالشكل الأمثل.

وخاض نيكو باز مع كومو 75 مباراة مسجلا 19 هدفا وصنع 17 آخرين.

نيكو باز كومو ريال مدريد
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