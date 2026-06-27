كأس العالم - دي لا فوينتي: احترم بيلسا.. وارتقينا للمستوى رغم الخشونة التي واجهناها

السبت، 27 يونيو 2026 - 17:22

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي

عبر لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا احترامه لمدرب أوروجواي مارسيلو بيلسا، مشيرا إلى أن المواجهة كانت بالغة الصعوبة وخرجت عن الأسلوب الفني المعتاد لفريقه.

وحقق منتخب إسبانيا انتصارا هاما بهدف مقابل لا شيء أمام الأوروجواي في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وقال دي لا فوينتي في المؤتمر الصحفي: "ما زلت أُقدر مارسيلو بيلسا، فالمباريات يلعبها اللاعبون، كنا نعلم أنها ستكون مباراة شديدة الصعوبة، وعلينا تقبل الظروف، هذا النوع من المباريات غير مريح، لكن لهذا يوجد حكام".

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وواصل "لقد دفعونا إلى أقصى حدودنا، لعبوا بخشونة مفرطة، لكننا ارتقينا للمستوى".

وأردف "كل مباراة مختلفة، لدينا نقاط قوة أخرى ونحترم أساليب لعب متعددة، لكن عليك الفوز بكل أنواع المباريات، دون أن نكون في أفضل حالاتنا الفنية، نجحنا في المهمة".

وكشف "كانت مباراة مرهقة للغاية، وحافظنا على تركيز عالٍ وتجنبنا الوقوع في الكثير من الاستفزازات".

وواصل "التحكيم صعب، وأفهم أن هناك أدوات مثل VAR يفترض أن تساعد، آمل أن نلعب مباريات طبيعية من الآن فصاعدا، لا أريد الدخول في مشاكل أو التعليق أكثر على الحكام".

وأتم "أنا صارم مع نفسي، نريد أن نكون أفضل مما نحن عليه الآن، رغم أننا قدمنا مستويات رائعة سابقا، اليوم كان من الصعب تمرير الكرة بسلاسة، وهذا ما نحتاج للعمل عليه تحريك الكرة بشكل أسرع وبالإيقاع المعتاد".

واحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط وينتظر أن يعرف منافسه في دور الـ32.

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