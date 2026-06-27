كأس العالم - زيدان إقبال: نشكر المخلصين.. وسنعود أقوى في المونديال القادم

وجه زيدان إقبال لاعب منتخب العراق، رسالة شكر لجماهير أسود الرافدين، مؤكدا أن المشاركة في كأس العالم تمثل خطوة مهمة في مشروع طويل المدى للمنتخب.

وتعرض منتخب العراق لهزيمة ثقيلة أمام السنغال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وقال زيدان في تصريحات للصحفيين: "أستطيع أن أقول شكرا جزيلا، خاصة للمخلصين الذين تمسكوا بنا، كنا في مجموعة صعبة ونعرف ذلك قبل التأهل، وكأس العالم هو أعلى مستوى لكرة القدم".

وواصل "الحمد لله، نحن لم نتأهل منذ 40 عاما، هذه تجربة مهمة، ونحن فريق شاب جئنا لنتعلم، وسنكون مستعدين للنسخة القادمة من كأس العالم بشكل أفضل وبطموح أكبر".

وأردف "لدينا كأس الخليج قادم، وكذلك كأس آسيا، شكرا للجميع، لقد كانت تجربة رائعة".

وكشف "منذ أول يوم انضممت فيه لمنتخب العراق، كان هذا هو المشروع، والحمد لله وصلنا إليه، يمكننا دائما التركيز على السلبيات، لكن في بعض الأحيان يجب أن نستمتع بما حققناه".

وواصل "أنتم تعلمون أن التأهل لم يحدث منذ فترة طويلة، وأعتقد أنه يجب أن تكونوا فخورين بما وصلنا إليه".

وأتم "خسرنا بنتيجة 5 أمام فريق قوي، ولعبنا وقتا طويلا بلاعب أقل، ومع ذلك كنتم تغنون وتدعموننا،من أعماق قلبي شكرا جزيلا لكم، ونعدكم بتحقيق شيء كبير في البطولات القادمة".

وودع منتخب العراق منافسات كأس العالم بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الأخيرة بالمجموعة التاسعة.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.