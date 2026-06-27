كأس العالم - زيدان إقبال: نشكر المخلصين.. وسنعود أقوى في المونديال القادم

السبت، 27 يونيو 2026 - 16:35

كتب : FilGoal

زيدان إقبال

وجه زيدان إقبال لاعب منتخب العراق، رسالة شكر لجماهير أسود الرافدين، مؤكدا أن المشاركة في كأس العالم تمثل خطوة مهمة في مشروع طويل المدى للمنتخب.

وتعرض منتخب العراق لهزيمة ثقيلة أمام السنغال في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وقال زيدان في تصريحات للصحفيين: "أستطيع أن أقول شكرا جزيلا، خاصة للمخلصين الذين تمسكوا بنا، كنا في مجموعة صعبة ونعرف ذلك قبل التأهل، وكأس العالم هو أعلى مستوى لكرة القدم".

أخبار متعلقة:
تشكيل كأس العالم - أحمد قاسم يقود هجوم العراق.. وماني أساسي مع السنغال كأس العالم - شروط صعبة لـ العراق.. وممكنة لـ السنغال لعبور دور المجموعات كأس العالم - ثياو: مباراة العراق نهائي بالنسبة لنا كأس العالم - مدرب العراق: سنواجه السنغال بطل إفريقيا.. وهدفنا الفوز

وواصل "الحمد لله، نحن لم نتأهل منذ 40 عاما، هذه تجربة مهمة، ونحن فريق شاب جئنا لنتعلم، وسنكون مستعدين للنسخة القادمة من كأس العالم بشكل أفضل وبطموح أكبر".

وأردف "لدينا كأس الخليج قادم، وكذلك كأس آسيا، شكرا للجميع، لقد كانت تجربة رائعة".

وكشف "منذ أول يوم انضممت فيه لمنتخب العراق، كان هذا هو المشروع، والحمد لله وصلنا إليه، يمكننا دائما التركيز على السلبيات، لكن في بعض الأحيان يجب أن نستمتع بما حققناه".

وواصل "أنتم تعلمون أن التأهل لم يحدث منذ فترة طويلة، وأعتقد أنه يجب أن تكونوا فخورين بما وصلنا إليه".

وأتم "خسرنا بنتيجة 5 أمام فريق قوي، ولعبنا وقتا طويلا بلاعب أقل، ومع ذلك كنتم تغنون وتدعموننا،من أعماق قلبي شكرا جزيلا لكم، ونعدكم بتحقيق شيء كبير في البطولات القادمة".

وودع منتخب العراق منافسات كأس العالم بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الأخيرة بالمجموعة التاسعة.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.

منتخب العراق زيدان إقبال كأس العالم
نرشح لكم
تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا كأس العالم - كوندي: ثلاثية ديمبيلي استثنائية.. وأردنا الفوز من أجل مدربنا كأس العالم - مؤتمر بيلسا: لم أقدم شيئا لكرة أوروجواي كأس العالم - صدمة لـ إسبانيا مع احتمالية غياب نيكو ويليامز لنهاية البطولة متحف كأس العالم – قفاز الحضري الذي سبق شوبير بعد مباراة مصر.. طارمي يطلق رسائل نارية: إنفانتينو قدم وعودا ولم يفعل شيئا.. ما الوضع إذا تأهلت إيران؟ منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة كأس العالم - قبل اللقاء المقبل.. كيف وقعت مباراة مصر ضد أستراليا في 2010 بفخ التلاعب بالنتائج
أخر الأخبار
كأس العالم - زيدان إقبال: نشكر المخلصين.. وسنعود أقوى في المونديال القادم 39 دقيقة | في المونديال
تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا ساعة | في المونديال
كأس العالم - كوندي: ثلاثية ديمبيلي استثنائية.. وأردنا الفوز من أجل مدربنا ساعة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر بيلسا: لم أقدم شيئا لكرة أوروجواي ساعة | في المونديال
كأس العالم - صدمة لـ إسبانيا مع احتمالية غياب نيكو ويليامز لنهاية البطولة 2 ساعة | في المونديال
متحف كأس العالم – قفاز الحضري الذي سبق شوبير 2 ساعة | في المونديال
بعد مباراة مصر.. طارمي يطلق رسائل نارية: إنفانتينو قدم وعودا ولم يفعل شيئا.. ما الوضع إذا تأهلت إيران؟ 3 ساعة | في المونديال
منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 4 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - خروج الإكوادور من الحسابات.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ 32 4 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) إيران.. المركز الثاني للفراعنة
/articles/532011/كأس-العالم-زيدان-إقبال-نشكر-المخلصين-وسنعود-أقوى-في-المونديال-القادم