تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا

تقدم منتخب مصر ثلاثة مراكز لأعلى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الشهري.

واحتل منتخب مصر الترتيب الـ26 عالميا، متقدما ثلاثة مراكز لأعلى وليتخطى منتخبات تركيا، وأستراليا، والجزائر.

يأتي التقدم المصري علي خلفية نتائج الفريق في كأس العالم بالتعادل مع بلجيكا، والفوز على نيوزيلندا ثم التعادل مع إيران، ومن ثم التأهل لدور الـ32 في البطولة.

وجاء تخطي مصر لـ أستراليا قبل أيام من مواجهتهما يوم الجمعة المقبل في دور الـ32 من كأس العالم.

ورغم التقدم، لكن مصر ما زالت تأتي بالمركز الرابع قاريا بسبب تقدم المغرب، والسنغال، ونيجيريا عنها في التصنيف مع اقتراب الفراعنة من تجاوز نيجيريا الغائبة عن كأس العالم، والذي أصبح تجاوزها وشيكا.

عالميا، انتزع منتخب فرنسا صدارة التصنيف العالمي من الأرجنتين التي تراجعت للمركز الثاني، فيما تقدمت البرازيل للمركز الخامس، والمغرب إلى المركز السادس كأفضل تصنيف في تاريخ أي منتخب عربي أو إفريقي.

واقتحم منتخب المكسيك قائمة العشرة الأوائل ليحتل المركز التاسع على حساب بلجيكا التي تراجعت للمركز العاشر، فيما تراجعت ألمانيا مركزين لتحتل المركز الـ12، وتتقدم كولومبيا بدلا منها إلى المركز الـ11.

وتعادل منتخب مصر مع إيران بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة لمجموعات كأس العالم 2026 في أمريكا.

وأنهى منتخب مصر المجموعة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف بلجيكا المتصدر بنفس النقاط وبفارق الأهداف فقط.

وبذلك سيلعب منتخب مصر في دور الـ32 ضد أستراليا صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

خسائر بالجملة لمنتخب مصر

رغم التعادل وضمان التأهل لدور الـ32 إلا أن منتخب مصر خرج من المباراة خاسرا في الكثير من الأمور.

أولها تعرض أكثر من لاعب للإصابة ورفع عدد المصابين في الفريق بعد إصابة محمد عبد المنعم وتبديله، وإصابة فتوح وخروجه وإكمال المباراة بعشرة لاعبين، وإصابة محمد صلاح أيضا الذي غادر الملعب بعدما اشتكى من آلام في العضلات.

وبذلك ارتفع عدد اللاعبين المصابين في منتخب مصر إلى 5 وهم محمد صلاح وأحمد فتوح ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وحسام عبد المجيد.

كما حاول حسام حسن إراحة ياسر إبراهيم وإشراك محمد عبد المنعم بدلا منه، ولكن بعد إصابة الأخير عاد ياسر ليشارك في اللقاء ولم يستطع الحصول على قدر كافي من الراحة.

بخلاف ذلك تلقى مهند لاشين الإنذار الثاني ليتأكد غيابه عن مباراة أستراليا المقبلة.

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