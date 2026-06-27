كأس العالم - كوندي: ثلاثية ديمبيلي استثنائية.. وأردنا الفوز من أجل مدربنا

السبت، 27 يونيو 2026 - 15:42

كتب : FilGoal

جول كوندي

أشاد جول كوندي ظهير منتخب فرنسا، بزميله عثمان ديمبيلي عقب الفوز أمام النرويج، مؤكدا أن ما قدمه خلال المباراة كان استثنائيا بكل المقاييس.

وسجل ديمبيلي ثلاثية أمام النرويج في المباراة التي انتصر بها منتخب فرنسا بنتيجة 4-1 في ختام مباريات دور المجموعات للمجموعة التاسعة.

وقال كوندي في تصريحات لوسائل الإعلام: "عثمان ديمبيلي كان رائعا، تسجيل ثلاثية في كأس العالم حدث استثنائي، لا أعرف عدد اللاعبين الذين نجحوا في تحقيق ذلك، لكن في كل الأحوال، أظهر كثافة عالية والتزاما لا يتزعزع، حتى دون كرة".

أخبار متعلقة:
سبورت: كوندي يرفض الرحيل عن برشلونة وقرر البقاء قائمة برشلونة - عودة كوندي أمام ريال مدريد.. واستمرار غياب يامال كوندي: فينيسيوس أكثر من عانيت ضده.. وهذا مفتاح الفوز بالكلاسيكو قائمة برشلونة - كوندي وبالدي يعودان أمام أتلتيكو مدريد.. وغياب رافينيا

وواصل "أظهر ديمبيلي عزيمة كبيرة واتخذ القرارات الصحيحة، نحن سعداء جدًا من أجله".

وأردف "أردنا الفوز من أجل ديديه ديشامب مدرب فرنسا، نعلم أنه يمر بفترة صعبة للغاية، ونحن جميعًا إلى جانبه".

وأتم "تصدر المجموعة كان هدفنا قبل بداية هذه المرحلة، لذلك نحن راضون عما حققناه".

وتصدر منتخب فرنسا المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط من 3 انتصارات ليضرب موعدا مع السويد في دور الـ32 من كأس العالم 2026.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.

كأس العالم عثمان ديمبيلي منتخب فرنسا جول كوندي
نرشح لكم
كأس العالم - زيدان إقبال: نشكر المخلصين.. وسنعود أقوى في المونديال القادم تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا كأس العالم - مؤتمر بيلسا: لم أقدم شيئا لكرة أوروجواي كأس العالم - صدمة لـ إسبانيا مع احتمالية غياب نيكو ويليامز لنهاية البطولة متحف كأس العالم – قفاز الحضري الذي سبق شوبير بعد مباراة مصر.. طارمي يطلق رسائل نارية: إنفانتينو قدم وعودا ولم يفعل شيئا.. ما الوضع إذا تأهلت إيران؟ منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة كأس العالم - قبل اللقاء المقبل.. كيف وقعت مباراة مصر ضد أستراليا في 2010 بفخ التلاعب بالنتائج
أخر الأخبار
كأس العالم - زيدان إقبال: نشكر المخلصين.. وسنعود أقوى في المونديال القادم 36 دقيقة | في المونديال
تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا ساعة | في المونديال
كأس العالم - كوندي: ثلاثية ديمبيلي استثنائية.. وأردنا الفوز من أجل مدربنا ساعة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر بيلسا: لم أقدم شيئا لكرة أوروجواي ساعة | في المونديال
كأس العالم - صدمة لـ إسبانيا مع احتمالية غياب نيكو ويليامز لنهاية البطولة 2 ساعة | في المونديال
متحف كأس العالم – قفاز الحضري الذي سبق شوبير 2 ساعة | في المونديال
بعد مباراة مصر.. طارمي يطلق رسائل نارية: إنفانتينو قدم وعودا ولم يفعل شيئا.. ما الوضع إذا تأهلت إيران؟ 3 ساعة | في المونديال
منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 4 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - خروج الإكوادور من الحسابات.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ 32 4 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) إيران.. المركز الثاني للفراعنة
/articles/532009/كأس-العالم-كوندي-ثلاثية-ديمبيلي-استثنائية-وأردنا-الفوز-من-أجل-مدربنا