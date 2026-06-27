كأس العالم - كوندي: ثلاثية ديمبيلي استثنائية.. وأردنا الفوز من أجل مدربنا

أشاد جول كوندي ظهير منتخب فرنسا، بزميله عثمان ديمبيلي عقب الفوز أمام النرويج، مؤكدا أن ما قدمه خلال المباراة كان استثنائيا بكل المقاييس.

وسجل ديمبيلي ثلاثية أمام النرويج في المباراة التي انتصر بها منتخب فرنسا بنتيجة 4-1 في ختام مباريات دور المجموعات للمجموعة التاسعة.

وقال كوندي في تصريحات لوسائل الإعلام: "عثمان ديمبيلي كان رائعا، تسجيل ثلاثية في كأس العالم حدث استثنائي، لا أعرف عدد اللاعبين الذين نجحوا في تحقيق ذلك، لكن في كل الأحوال، أظهر كثافة عالية والتزاما لا يتزعزع، حتى دون كرة".

وواصل "أظهر ديمبيلي عزيمة كبيرة واتخذ القرارات الصحيحة، نحن سعداء جدًا من أجله".

وأردف "أردنا الفوز من أجل ديديه ديشامب مدرب فرنسا، نعلم أنه يمر بفترة صعبة للغاية، ونحن جميعًا إلى جانبه".

وأتم "تصدر المجموعة كان هدفنا قبل بداية هذه المرحلة، لذلك نحن راضون عما حققناه".

وتصدر منتخب فرنسا المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط من 3 انتصارات ليضرب موعدا مع السويد في دور الـ32 من كأس العالم 2026.

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