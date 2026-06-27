كأس العالم - مؤتمر بيلسا: لم أقدم شيئا لكرة أوروجواي

حمل مارسيلو بيلسا مدرب منتخب أوروجواي، نفسه كامل المسؤولية عن وداع فريقه منافسات كأس العالم، مؤكدا أن النتائج وحدها هي المعيار الحقيقي لأي تجربة تدريبية.

وغادر منتخب أوروجواي منافسات كأس العالم 2026 بعد الهزيمة أمام إسبانيا 1-0 واحتلال المركز الثالث برصيد نقتطين من تعادلين.

وقال بيلسا في المؤتمر الصحفي: "تخيلوا ماذا يعني أن أكون في موقعي كشخص مسؤول عن أداء أوروجواي في كأس العالم، المباراة كانت متكافئة إلى حد كبير، وكنا نستحق التعادل".

وواصل "لا أحد يريد سماع تفسيرات، وهذا أمر طبيعي، أنتم لا تطلبون إجابة، بل تلقون باللوم علي بسبب النتيجة، ولا مشكلة في ذلك".

وأردف "جميعكم كصحفيين، وكذلك جماهير أوروجواي، تريدون بالتأكيد تحميلي المسؤولية، ويجب أن أتحملها لأن هذا هو الصواب".

وكشف "ما قدمته لكرة القدم في أوروجواي هو لا شيء، أي إسهام يقدمه مدرب للمنتخب خلال ثلاث سنوات ونصف يصبح بلا قيمة إذا لم تكن هناك نتائج إيجابية، لم أترك شيئا لكرة القدم في أوروجواي".

وأتم "هذا الفريق لا يستقبل الكثير من الأهداف، وهو فريق هجومي قوي، إنهم لا يُقهرون ويتحسنون مع كل دقيقة، نستطيع تطوير أسلوب لعبنا بطرق مختلفة".

وتعادل منتخب أوروجواي مع كاب فيردي والسعودية وتلقى هزيمة أمام إسبانيا ليودع كأس العالم من دور المجموعات.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.