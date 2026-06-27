متحف كأس العالم – قفاز الحضري الذي سبق شوبير

السبت، 27 يونيو 2026 - 14:20

كتب : FilGoal

الحضري - مصر - السعودية

تصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء ضد إيران بشكل بارع بعد أن نفذها المخضرم مهدي طارمي مهاجم إنتر السابق، وأولمبياكوس الحالي.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

عصام الحضري

النادي : معتزل

أمريكا 2026

ركلة جزاء هي الثانية التي يتصدى لها حارس مصري في كأس العالم، وذلك بعدما تصدى الأسطورة عصام الحضري لركلة جزاء ضد السعودية في كأس العالم 2018.

تصدي الحضري لركلة الجزاء، جعله أكبر حارس يتصدى لركلة جزاء في تاريخ كأس العالم بعمر 45 عاما و161 يوما، ما جعله قفازاته جديرة بالتواجد في متحق مقتنيات كأس العالم الافتراضي من FilGoal.com.

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ويستعرض معكم FilGoal.com العديد من المقتنيات التاريخية لرحلة كأس العالم عبر متحف كأس العالم.

ويتكون متحف كأس العالم لـFilGoal.com من 6 غرف. الأولى لرحلة كأس العالم تاريخيا، والثانية لـ أساطير كأس العالم، والثالثة لـ لحظات سعيدة، ثم الرابعة لـ لحظات درامية، والخامسة لـ تاريخ العرب في كأس العالم، أما الغرفة الأخيرة فما زالت تحت الإنشاء وستكون مخصصة للترفيه.

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