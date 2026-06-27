متحف كأس العالم – قفاز الحضري الذي سبق شوبير

تصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء ضد إيران بشكل بارع بعد أن نفذها المخضرم مهدي طارمي مهاجم إنتر السابق، وأولمبياكوس الحالي.

ركلة جزاء هي الثانية التي يتصدى لها حارس مصري في كأس العالم، وذلك بعدما تصدى الأسطورة عصام الحضري لركلة جزاء ضد السعودية في كأس العالم 2018.

تصدي الحضري لركلة الجزاء، جعله أكبر حارس يتصدى لركلة جزاء في تاريخ كأس العالم بعمر 45 عاما و161 يوما، ما جعله قفازاته جديرة بالتواجد في متحق مقتنيات كأس العالم الافتراضي من FilGoal.com.

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