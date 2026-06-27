بعد مباراة مصر.. طارمي يطلق رسائل نارية: إنفانتينو قدم وعودا ولم يفعل شيئا.. ما الوضع إذا تأهلت إيران؟

أطلق مهدي طارمي مهاجم منتخب إيران، رسائل نارية في وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم علي خلفية ما تتعرض له بعثة المنتخب الإيراني أثناء المشاركة في نهائيات كأس العالم.

إيران تعادلت مع مصر بهدف لكل فريق صباح اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة من كأس العالم.

التعادل أنهى مرحلة المجموعات لـ إيران في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وفي انتظار نتائج باقي المجموعات لمعرفة مصيرها من التأهل.

ووقف مهدي طارمي في المنطقة المختلطة للإعلام بعد المباراة وقدم خطابا مطولا يهاجم فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم وتنظيم الولايات المتحدة الأمريكية للبطولة.

وجاء نص تصريحات مهدي طارمي في سؤال وجواب كالتالي:

-أولاً وقبل كل شيء، ما هو شعورك تجاه النهاية الدرامية للمباراة؟

"للأسف أشعر بالحزن، لكن الأمل لا يزال موجودًا. الأمل موجود دائمًا، وقد كانت الأجواء إيجابية في غرفة الملابس بعد المباراة. علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث، ونتطلع إلى المباريات القادمة لنرى ما سيؤول إليه الوضع".

-هل تعلمون أنه يتعين عليكم العودة إلى تيخوانا؟

"نعم، علينا العودة. نحن نشكو هذه الأمور منذ بداية كأس العالم. إنها كارثة، كارثة بكل معنى الكلمة. يجب على فيفا حل جميع المشاكل القائمة. لكن للأسف، لم يتمكنوا من حل أي شيء منذ البداية.

جاء إنفانتينو إلى ملعب تدريبنا وقال إن هذه مجرد البداية وسنحل المشكلة، لكن غدًا نهاية دور المجموعات. مدربونا ليسوا معنا لأنهم لا يملكون تأشيرات. كيف يُعقل أن نسافر دائمًا إلى تيخوانا هكذا؟ نحن نحب الشعب المكسيكي، ونحب تيخوانا، إنهم شعب طيب ومتواضع، ونحن نحبهم، لكن كلاعبين محترفين، هذا ليس مناسبا.

الآن سنسافر مجددا إلى تيخوانا، دون أي فترة راحة. هذا ليس عدلا على الإطلاق. إذا كان هذا عدلا من وجهة نظر فيفا، حسنًا، بالتوفيق لهم! لكن من سيساعدنا؟ من؟ إذا أرادوا إقصاءنا، فلا بأس. لكن هذا ليس عدلاً. ليس لدينا مسؤولين استشفاء. ليس لدينا عامل غرفة ملابس هنا لمساعدتنا. ماذا نقول؟ نشتكي دائمًا من هذه الأمور، لكن لا أحد يساعدنا. لا أحد".

-لقد اشتكيت من السفر، ولكن في مباراتين متتاليتين، تم إلغاء هدفين لكم بواسطة تقنية الفيديو للتسلل بفارق سنتيمترات. عندما تشاهد اللقطات، ما رأيك في تقنية الفيديو المساعد التي ألغت لك هدفين في مباراتين؟

"إنها كرة القدم بالتأكيد، لكننا نشتكي خارج نطاق كرة القدم لأن التفاصيل مهمة فيها. كما تعلم، الاستشفاء مهم، والتفاصيل الصغيرة تؤثر على كرة القدم. نعم، نحن نأمل فقط كما قلت، لدينا طاقة إيجابية في غرفة الملابس، ونتطلع لمعرفة ما سيحدث غدًا في المباريات

لا أعتذر، لا توجد توقعات بشأن المباريات. لأننا لا نملك أي حلول بأيدينا الآن، فقد بذلنا قصارى جهدنا طوال التسعين دقيقة، بالنظر إلى الظروف التي مررنا بها حتى الآن، أنا فخورٌ بأنفسنا، وإذا حدث أي شيء، فأنا أتحمل المسؤولية لأني أهدرت ركلة جزاء، وإذا تأهلنا من دور المجموعات، فالحمد لله".

مهدي طارمي أهدر ركلة جزاء خلال مباراة مصر، تصدى لها مصطفى شوبير حارس الفراعنة ببراعة.

-هل تعتقد أن إيران تُركت وحيدة في هذه البطولة؟

"هنا علينا أن نكافح بكل شيء. لا أعرف إن كانوا يريدون ذلك أم لا، لكن من وجهة نظرنا، نعم، هم يحبون رؤيتنا هكذا. أتساءل كيف يمكننا أن نلعب 90 دقيقة مع كل هذا التوتر والضغط على كاهلنا. ثم يتعين علينا العودة إلى تيخوانا.

تخيلوا إذا تأهلنا بعد نتائج الغد من دور المجموعات. الحظ يحالفنا ونتجاوز دور المجموعات، لكن دون أي فرصة للتعافي. كيف يُعقل هذا؟".

إذا كانت نتائج باقي المجموعات في مصلحة إيران وتأهلت ضمن أفضل أصحاب مركز ثالث في البطولة، فسيلعبوا ضد سويسرا يوم 3 يوليو المقبل في مدينة فانكوفر الكندية. إيران بحاجة إلى خسارة الجزائر من النمسا، وعدم فوز الكونغو الديموقراطية على أوزبكستان للتأهل.

-هل أنتم محبطون؟

“لا، نبذل قصارى جهدنا دائمًا. نلعب من أجل شعبنا، نريد أن ننشر السعادة. نريد أن نوصل رسالة سلام إلى الشعب الإيراني، وخارج إيران، وإلى فيفا، وإلى الجميع. لكن لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن الآخرين الذين من غير المرجح أن يحلوا لنا نفس المشكلة. فيفا؟ أمريكا؟ من؟ لا أعرف. اذكروا واحدًا فقط".

-هل يستطيع إنفانتينو فعل المزيد في رأيك؟

"كما قلت، جاء إنفانتينو في المباراة الأولى وقال إننا سنحل جميع المشاكل هنا. لكن في الواقع لم يفعل شيئًا. أدواتنا غير موجودة. إعلامنا غير موجود. لا الإعلام ولا معداتي ولا نائب الرئيس ولا رئيس الاتحاد موجودون".

-تحدثت عن الظروف، هل أثرت تسمية المباراة على أدائكم اليوم؟

"نحن لا نقبل هذا في ديننا، لكننا نحترم كل هؤلاء الناس. هذا رأيهم. الأمر لا يتعلق بنا. نحن هنا لنلعب كرة القدم ونحترم الجميع".

-ما رأيك في التواصل مع اللاعبين؟ خاصةً بعد خطابك في غرفة الملابس

"نتطلع إلى استكمال البطولة. لدينا طاقة إيجابية كبيرة. لكن علينا أن نتحدث عما يحدث في الخارج. يجب أن نضع ذلك جانبًا لأننا لا نستطيع تحمله طوال الوقت. بعض الناس لا يحبوننا، لكنني لا أعتقد أن هذا مناسب أبدا. لدينا طاقة إيجابية كبيرة، وسنرى ما سيحدث غدا".

- ماذا يعني لك التأهل للمرحلة التالية؟

"يا صديقي، نحن هنا لنصنع تاريخنا. اعلم أننا نسعى جاهدين لتحقيق ذلك، وقد بذلنا كل ما في وسعنا. لا أدري ماذا أقول أكثر من ذلك. إن تحقق حلمنا، فالحمد لله، وإن لم يتحقق، فأعتقد أننا سنفخر بما قدمناه".

-ما هي رسالتك اليوم؟

"الاتحاد الدولي يبذل قصارى جهده. نعلم أن لديه مشاكل أيضًا لا يمكنه حلها كما تعلم، لكن كرة القدم يجب ألا تكون جزءًا من السياسة. هذا ما نسعى إليه، وهذه هي الرسالة التي نريد إيصالها للجميع".

منتخب إيران شارك في نهائيات كأس العالم بعد أشهر من التقارير المتضاربة حول نية الفريق الاعتذار عن عدم المشاركة في ظل الحرب القائمة بين إيران وأمريكا في الشرق الأوسط، قبل أن يقرر الاتحاد الإيراني المشاركة في النهاية وبعد مشاورات عديدة من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ورغم وقوع إيران في المجموعة السابعة رفقة مصر، وبلجيكا، ونيوزيلندا، والتي تلعب مبارياتها في سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن بعثة إيران اضطرت للإقامة في مدينة تيخوانا المكسيكية على الحدود الأمريكية بسبب رفض السلطات الأمريكية إقامتهم في أمريكا.

ولا يسمح لمنتخب إيران دخول أمريكا إلا ليلة كل مباراة، قبل أن يعودوا إلى تيخوانا بعد المباراة مباشرة.

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