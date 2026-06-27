منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة

ستفتقد أستراليا لاثنين من لاعبيها ضد منتخب مصر بسبب الإصابة.

وأعلن منتخب أستراليا في بيان رسمي عبر موقع الاتحاد الأسترالي الرسمي، نهاية مشوار جاكوب إيتاليانو، وماتيو ليكي لاعبا الفريق في كأس العالم بسبب الإصابة، وعودتهما إلى أستراليا لإكمال العلاج.

ولن يتمكن توني بوبوفيتش مدرب أستراليا من تعويض الثنائي المصاب، إذ أن قواعد البطولة لا تتيح بتبديل اللاعبين المصابين إلا قبل أول مباراة للفريق بـ 24 ساعة.

ويشغل جاكوب إيتاليانو لاعب فريق جرازر النمساوي، مركز الظهير الأيمن، إذ تعرض لإصابة عضلية أثناء التدريبات بعد مباراة تركيا، ليغيب ضد باراجواي، قبل أن يتأكد غيابه لنهاية البطولة.

أما ماتيو ليكي الجناح المخضرم لفريق ميلبورن سيتي وصاحب الـ35 سنة، فقد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية في مباراة الجولة الثانية ضد أمريكا، وغاب على إثرها عن لقاء باراجواي أيضا قبل أن تتأكد إصابته حتى نهاية البطولة.

كان ماتيو ليكي قد تواجد على مقاعد بدلاء أستراليا في المباراة الأولى ضد تركيا، قبل أن يشارك في 61 دقيقة ضد أمريكا في الجولة الثانية ويتعرض للإصابة، فيما شارك جاكوب إيتاليانو في مباراة تركيا كجناح أيمن أساسي ثم في مباراة أمريكا كظهير أيمن أساسي، قبل أن يٌصاب خلال المران قبل لقاء باراجواي.

وتعادل منتخب مصر مع إيران بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة لمجموعات كأس العالم 2026 في أمريكا.

وأنهى منتخب مصر المجموعة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف بلجيكا المتصدر بنفس النقاط وبفارق الأهداف فقط.

وبذلك سيلعب منتخب مصر في دور الـ32 ضد أستراليا صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

خسائر بالجملة لمنتخب مصر

رغم التعادل وضمان التأهل لدور الـ32 إلا أن منتخب مصر خرج من المباراة خاسرا في الكثير من الأمور.

أولها تعرض أكثر من لاعب للإصابة ورفع عدد المصابين في الفريق بعد إصابة محمد عبد المنعم وتبديله، وإصابة فتوح وخروجه وإكمال المباراة بعشرة لاعبين، وإصابة محمد صلاح أيضا الذي غادر الملعب بعدما اشتكى من آلام في العضلات.

وبذلك ارتفع عدد اللاعبين المصابين في منتخب مصر إلى 5 وهم محمد صلاح وأحمد فتوح ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وحسام عبد المجيد.

كما حاول حسام حسن إراحة ياسر إبراهيم وإشراك محمد عبد المنعم بدلا منه، ولكن بعد إصابة الأخير عاد ياسر ليشارك في اللقاء ولم يستطع الحصول على قدر كافي من الراحة.

بخلاف ذلك تلقى مهند لاشين الإنذار الثاني ليتأكد غيابه عن مباراة أستراليا المقبلة.

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