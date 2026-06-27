28 منتخبا تأهلوا إلى دور الـ32.. تعرف على حصة كل قارة.. إفريقيا الأنجح وفشل كبير لـ آسيا

تقدم منتخبات قارة إفريقيا، نسخة مميزة في بطولة كأس العالم 2026، وقد نرى 28% من فرق دور الـ32 أفارقة.

تأهل 28 منتخبا بالفعل إلى دور الـ32 من البطولة، بانتظار تحديد 4 مقاعد أخيرة خلال مباريات فجر الأحد.

وبين 6 قارات، ربما تحقق قارة إفريقيا أكبر نسبة نجاح لفرقها، فيما تحقق آسيا مشاركة محبطة مع استثناء قارة أوقيانوسيا الممثلة في منتخب واحد ودع البطولة.

وإليكم خريطة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من البطولة حتى الآن، وحصة كل قارة.

-أوروبا

(11 من 16 وقد يصل المتأهلين إلى 13) – تركيا والتشيك ودعا رسميا واسكتلندا ستلحق بهم على الأغلب.. لا يمكن لـ النمسا واسكتلندا أن يتأهلا معا حاليا.

-ألمانيا

-هولندا

-النرويج

-فرنسا

-السويد

-بلجيكا

-إسبانيا

-سويسرا

-البرتغال

-إنجلترا

-البوسنة والهرسك

-النمسا لديها فرصة كبيرة للتأهل في حالة الفوز أو التعادل مع الجزائر.

-كرواتيا لديها فرصة كبيرة للتأهل في حالة الفوز أو التعادل مع غانا.

-اسكتلندا أنهم مبارياتها، والحالة الوحيدة لتأهلها هي خسارة كرواتيا من غانا 4-0 مع خسارة الجزائر من النمسا بهدفين.

إفريقيا

(7 من 10 وقد يصل المتأهلين إلى 9) – تونس فقط ودعت رسميا

-جنوب إفريقيا

-المغرب

-كوت ديفوار

-مصر

-كاب فيردي

-غانا

-السنغال

-الكونغو الديموقراطية بحاجة إلى الفوز على أوزبكستان للتأهل.

-الجزائر بحاجة إلى الفوز أو التعادل مع النمسا للتأهل.

أمريكا الجنوبية

(5 من 6) – أوروجواي ودعت رسميا

-البرازيل

-باراجواي

-الأرجنتين

-كولومبيا

-الإكوادور

آسيا

(2 من 9 وقد يصل المتأهلين إلى 4) – العراق، والأردن، وقطر، والسعودية، وأوزبكستان ودعوا رسميا وكوريا الجنوبية وإيران فرصتهما صعبة.

-اليابان

-أستراليا

-كوريا الجنوبية بحاجة إلى فوز الجزائر أو النمسا أي منهما على الأخرى بهدفين، وعدم فوز الكونغو الديموقراطية على أوزبكستان، وفوز غانا على كرواتيا للتأهل.

-إيران بحاجة إلى خسارة الجزائر من النمسا، وعدم فوز الكونغو الديموقراطية على أوزبكستان للتأهل.

أمريكا الشمالية

(3 من 6) – هايتي، وبنما، وكوراساو ودعوا رسميا

-كندا

-المكسيك

-أمريكا

أوقيانوسيا

(0 من 1) – نيوزيلندا ودعت رسميا

-لا يوجد

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