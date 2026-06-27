28 منتخبا تأهلوا إلى دور الـ32.. تعرف على حصة كل قارة.. إفريقيا الأنجح وفشل كبير لـ آسيا

السبت، 27 يونيو 2026 - 11:45

كتب : FilGoal

افتتاح كأس العالم 2026 في المكسيك

تقدم منتخبات قارة إفريقيا، نسخة مميزة في بطولة كأس العالم 2026، وقد نرى 28% من فرق دور الـ32 أفارقة.

تأهل 28 منتخبا بالفعل إلى دور الـ32 من البطولة، بانتظار تحديد 4 مقاعد أخيرة خلال مباريات فجر الأحد.

وبين 6 قارات، ربما تحقق قارة إفريقيا أكبر نسبة نجاح لفرقها، فيما تحقق آسيا مشاركة محبطة مع استثناء قارة أوقيانوسيا الممثلة في منتخب واحد ودع البطولة.

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وإليكم خريطة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من البطولة حتى الآن، وحصة كل قارة.

-أوروبا

(11 من 16 وقد يصل المتأهلين إلى 13) – تركيا والتشيك ودعا رسميا واسكتلندا ستلحق بهم على الأغلب.. لا يمكن لـ النمسا واسكتلندا أن يتأهلا معا حاليا.

-ألمانيا

-هولندا

-النرويج

-فرنسا

-السويد

-بلجيكا

-إسبانيا

-سويسرا

-البرتغال

-إنجلترا

-البوسنة والهرسك

-النمسا لديها فرصة كبيرة للتأهل في حالة الفوز أو التعادل مع الجزائر.

-كرواتيا لديها فرصة كبيرة للتأهل في حالة الفوز أو التعادل مع غانا.

-اسكتلندا أنهم مبارياتها، والحالة الوحيدة لتأهلها هي خسارة كرواتيا من غانا 4-0 مع خسارة الجزائر من النمسا بهدفين.

إفريقيا

(7 من 10 وقد يصل المتأهلين إلى 9) – تونس فقط ودعت رسميا

-جنوب إفريقيا

-المغرب

-كوت ديفوار

-مصر

-كاب فيردي

-غانا

-السنغال

-الكونغو الديموقراطية بحاجة إلى الفوز على أوزبكستان للتأهل.

-الجزائر بحاجة إلى الفوز أو التعادل مع النمسا للتأهل.

أمريكا الجنوبية

(5 من 6) – أوروجواي ودعت رسميا

-البرازيل

-باراجواي

-الأرجنتين

-كولومبيا

-الإكوادور

آسيا

(2 من 9 وقد يصل المتأهلين إلى 4) – العراق، والأردن، وقطر، والسعودية، وأوزبكستان ودعوا رسميا وكوريا الجنوبية وإيران فرصتهما صعبة.

-اليابان

-أستراليا

-كوريا الجنوبية بحاجة إلى فوز الجزائر أو النمسا أي منهما على الأخرى بهدفين، وعدم فوز الكونغو الديموقراطية على أوزبكستان، وفوز غانا على كرواتيا للتأهل.

-إيران بحاجة إلى خسارة الجزائر من النمسا، وعدم فوز الكونغو الديموقراطية على أوزبكستان للتأهل.

أمريكا الشمالية

(3 من 6) – هايتي، وبنما، وكوراساو ودعوا رسميا

-كندا

-المكسيك

-أمريكا

أوقيانوسيا

(0 من 1) – نيوزيلندا ودعت رسميا

-لا يوجد

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