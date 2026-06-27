كأس العالم – الانتقال الثامن لمنتخب مصر.. من سياتل إلى سبوكين بعد مواجهة إيران

يستعد منتخب مصر للسفر مرة أخرى داخل قارة أمريكا الشمالية وذلك عقب نهاية مباراة إيران في دور المجموعات.

وتعادل منتخب مصر مع إيران بهدف لكل منهما، في الجولة الثالثة لدور المجموعات، ليصل الفراعنة إلى النقطة الخامسة في المركز الثاني بالمجموعة بالتساوي مع بلجيكا، وبفارق النقاط فقط.

وبذلك سيلعب منتخب مصر في دور الـ32 ضد أستراليا صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

وأقيمت المباراة في ملعب لومين فيلد في سياتل، وبعدها سيعود المنتخب إلى مقر الإقامة الدائم له في مدينة سبوكين داخل سياتل.

وسيكون ذلك الانتقال هو رقم 8 لمنتخب مصر منذ أن غادرت بعثة الفراعنة القاهرة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم.

وتبلغ الرحلة من سبوكين إلى سياتل والعكس حوالي 45 دقيقة بالطائرة.

وإليكم كل تنقلات وسفر منتخب مصر منذ مغادرة القاهرة وحتى العودة إلى سبوكين، ثم السفر إلى تكساس لمواجهة أستراليا.

1- السفر من القاهرة إلى أوهايو لخوض مباراة البرازيل الودية.

2- الانتقال من أوهايو إلى سبوكين مكان معسكر منتخب مصر.

3- الانتقال من سبوكين إلى سياتل لمواجهة بلجيكا.

4- العودة من سياتل إلى سبوكين قبل مواجهة نيوزيلندا.

5- السفر من سبوكين إلى فانكوفر في كندا لمواجهة نيوزيلندا.

6- العودة من فانكوفر إلى سبوكين مكان معسكر المنتخب.

7- الانتقال من سبوكين إلى سياتل لمواجهة إيران.

8- العودة من سياتل إلى سبوكين مكان معسكر المنتخب.

9- السفر من سبوكين إلى دالاس في ولاية تكسكاس لمواجهة أستراليا.