كأس العالم – الانتقال الثامن لمنتخب مصر.. من سياتل إلى سبوكين بعد مواجهة إيران

السبت، 27 يونيو 2026 - 11:16

كتب : FilGoal

مصر ضد إيران

يستعد منتخب مصر للسفر مرة أخرى داخل قارة أمريكا الشمالية وذلك عقب نهاية مباراة إيران في دور المجموعات.

وتعادل منتخب مصر مع إيران بهدف لكل منهما، في الجولة الثالثة لدور المجموعات، ليصل الفراعنة إلى النقطة الخامسة في المركز الثاني بالمجموعة بالتساوي مع بلجيكا، وبفارق النقاط فقط.

وبذلك سيلعب منتخب مصر في دور الـ32 ضد أستراليا صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

أخبار متعلقة:
كأس العالم – الدرندلي: ربما المركز الثاني أفضل.. وصلاح جاهز لمواجهة أستراليا بالمواعيد والملاعب.. تعرف على 9 مباريات من دور الـ32 تحدد طرفيها قبل يوم الختام في المجموعات كأس العالم - قبل مواجهة دور الـ32.. تاريخ مواجهات مصر وأستراليا

وأقيمت المباراة في ملعب لومين فيلد في سياتل، وبعدها سيعود المنتخب إلى مقر الإقامة الدائم له في مدينة سبوكين داخل سياتل.

وسيكون ذلك الانتقال هو رقم 8 لمنتخب مصر منذ أن غادرت بعثة الفراعنة القاهرة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم.

وتبلغ الرحلة من سبوكين إلى سياتل والعكس حوالي 45 دقيقة بالطائرة.

وإليكم كل تنقلات وسفر منتخب مصر منذ مغادرة القاهرة وحتى العودة إلى سبوكين، ثم السفر إلى تكساس لمواجهة أستراليا.

1- السفر من القاهرة إلى أوهايو لخوض مباراة البرازيل الودية.

2- الانتقال من أوهايو إلى سبوكين مكان معسكر منتخب مصر.

3- الانتقال من سبوكين إلى سياتل لمواجهة بلجيكا.

4- العودة من سياتل إلى سبوكين قبل مواجهة نيوزيلندا.

5- السفر من سبوكين إلى فانكوفر في كندا لمواجهة نيوزيلندا.

6- العودة من فانكوفر إلى سبوكين مكان معسكر المنتخب.

7- الانتقال من سبوكين إلى سياتل لمواجهة إيران.

8- العودة من سياتل إلى سبوكين مكان معسكر المنتخب.

9- السفر من سبوكين إلى دالاس في ولاية تكسكاس لمواجهة أستراليا.

حسام حسن مصر منتخب مصر كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - قبل اللقاء المقبل.. كيف وقعت مباراة مصر ضد أستراليا في 2010 بفخ التلاعب بالنتائج 28 منتخبا تأهلوا إلى دور الـ32.. تعرف على حصة كل قارة.. إفريقيا الأنجح وفشل كبير لـ آسيا كأس العالم – تروسارد: بلجيكا لديها مجموعة رائعة من اللاعبين كأس العالم – الدرندلي: ربما المركز الثاني أفضل.. وصلاح جاهز لمواجهة أستراليا مواعيد مباريات كأس العالم اليوم السبت وفجر الأحد.. لقاء منقول مجانا بالمواعيد والملاعب.. تعرف على 9 مباريات من دور الـ32 تحدد طرفيها قبل يوم الختام في المجموعات كأس العالم – رودي جارسيا: لم نفز بأي شيء حتى الآن كأس العالم - "كنا نستحق الفوز اليوم".. رضائيان رجل مباراة مصر ضد إيران
أخر الأخبار
كأس العالم - قبل اللقاء المقبل.. كيف وقعت مباراة مصر ضد أستراليا في 2010 بفخ التلاعب بالنتائج 29 دقيقة | في المونديال
28 منتخبا تأهلوا إلى دور الـ32.. تعرف على حصة كل قارة.. إفريقيا الأنجح وفشل كبير لـ آسيا ساعة | تقرير في الجول
كأس العالم – الانتقال الثامن لمنتخب مصر.. من سياتل إلى سبوكين بعد مواجهة إيران ساعة | في المونديال
كأس العالم – تروسارد: بلجيكا لديها مجموعة رائعة من اللاعبين ساعة | في المونديال
كأس العالم – الدرندلي: ربما المركز الثاني أفضل.. وصلاح جاهز لمواجهة أستراليا ساعة | في المونديال
مواعيد مباريات كأس العالم اليوم السبت وفجر الأحد.. لقاء منقول مجانا 2 ساعة | في المونديال
بالمواعيد والملاعب.. تعرف على 9 مباريات من دور الـ32 تحدد طرفيها قبل يوم الختام في المجموعات 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم – رودي جارسيا: لم نفز بأي شيء حتى الآن 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - خروج الإكوادور من الحسابات.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ 32 4 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) إيران.. المركز الثاني للفراعنة
/articles/532001/كأس-العالم-الانتقال-الثامن-لمنتخب-مصر-من-سياتل-إلى-سبوكين-بعد-مواجهة-إيران