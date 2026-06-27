كأس العالم – تروسارد: بلجيكا لديها مجموعة رائعة من اللاعبين

السبت، 27 يونيو 2026 - 11:04

كتب : FilGoal

تروسارد - منتخب بلجيكا

يرى لياندرو تروسارد لاعب منتخب بلجيكا أن فريقه أصبح الآن يضم مجموعة رائعة من اللاعبين، وذلك خلال كأس العالم 2026 في أمريكا.

وتأهل منتخب بلجيكا إلى دور الـ32 من المونديال بعد الفوز على نيوزيلندا 5-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ليأتي في صدارة المجموعة السابعة بالتساوي مع مصر في النقاط وبفارق الأهداف عنه.

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وقال تروسارد عقب المباراة: "نحن سعداء للغاية بأداء جميع اللاعبين، أعتقد أن لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين في الوقت الحالي".

وأضاف "كل اللاعبين مهمين، ويمكنكم أن تروا ذلك، فمن دخل من دكة البدلاء ساهم في تسجيل الأهداف وصناعتها أيضا".

وأتم تصريحاته "علينا فقط أن نستمر على هذا المنوال ونواصل ذلك في المباراة القادمة".

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