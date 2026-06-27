كأس العالم – الدرندلي: ربما المركز الثاني أفضل.. وصلاح جاهز لمواجهة أستراليا

السبت، 27 يونيو 2026 - 10:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر - نيوزيلندا

يعتقد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري أن احتلال مصر المركز الثاني في دور المجموعات بكأس العالم ربما يمنح الفراعنة فرصة أفضل للاستعدادا لدور الـ32.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وتعادل منتخب مصر مع إيران بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة لمجموعات كأس العالم 2026 في أمريكا.

وقال الدرندلي عبر مودرن سبورت: "تأهلنا بدون هزيمة وحسمنا التأهل قبل الجولة الختامية والفارق بيننا وبين المتصدر هدف".

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وأضاف "الحمد لله إصابة محمد صلاح بسيطة وسيلحق بالمباراة المقبلة إن شاء الله".

وأكمل "إصابة محمد عبد المنعم بعيدة عن الركبة وهي إصابة عضلية، ولا نعلم طبيعة إصابة فتوح حتى الآن".

وأشار "سنعود إلى سبوكين وفقا لبرنامج فيفا قبل السفر إلى تكساس وسنتناقش مع حسام وإبراهيم حسن لتحديد موعد السفر".

وأوضح "ندرس الإقامة في سبوكين يومين إضافيين لأن أجواء المعسكر رائعة ومنعزلة عن المشجعين وسنرى الصالح العام".

وبسؤاله عن مواجهة أستراليا قال: "أي منافس قوي وشاهدنا مفاجآت في البطولة لكن الحقيقة أن أستراليا بالتأكيد ليست مثل فرنسا".

وشرح "ربما المركز الثاني أفضل لنا بعد الحصول على راحة يومين إضافيين واللعب الجمعة بدلا من الأربعاء".

وأتم تصريحاته "إنفانتينو أبلغنا بعد نصف ساعة أن المباراة ممتعة ،حسام حسن لا يفكر في العقود وكل تركيزه في المباريات فقط".

وأنهى منتخب مصر المجموعة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف بلجيكا المتصدر بنفس النقاط وبفارق الأهداف فقط.

كما وصل منتخب إيران إلى النقطة 3 في المركز الثالث من 3 تعادلات.

وبذلك سيلعب منتخب مصر في دور الـ32 ضد أستراليا صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

خسائر بالجملة لمنتخب مصر

رغم التعادل وضمان التأهل لدور الـ32 إلا أن منتخب مصر خرج من المباراة خاسرا في الكثير من الأمور.

أولها تعرض أكثر من لاعب للإصابة ورفع عدد المصابين في الفريق بعد إصابة محمد عبد المنعم وتبديله، وإصابة فتوح وخروجه وإكمال المباراة بعشرة لاعبين، وإصابة محمد صلاح أيضا الذي غادر الملعب بعدما اشتكى من آلام في العضلات.

وبذلك ارتفع عدد اللاعبين المصابين في منتخب مصر إلى 5 وهم محمد صلاح وأحمد فتوح ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وحسام عبد المجيد.

كما حاول حسام حسن إراحة ياسر إبراهيم وإشراك محمد عبد المنعم بدلا منه، ولكن بعد إصابة الأخير عاد ياسر ليشارك في اللقاء ولم يستطع الحصول على قدر كافي من الراحة.

بخلاف ذلك تلقى مهند لاشين الإنذار الثاني ليتأكد غيابه عن مباراة أستراليا المقبلة.

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