مواعيد مباريات كأس العالم اليوم السبت وفجر الأحد.. لقاء منقول مجانا

السبت، 27 يونيو 2026 - 10:43

كتب : FilGoal

احتفال هدف نذير بن بوعلي - الجزائر ضد الأردن

تحتتم اليوم مباريات دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا.

وتقام 6 مباريات لآخر ثلاث مجموعات في الساعات الأولى من فجر غد الأحد في ختام تلك المرحلة.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت وفجر الأحد، والقنوات الناقلة.

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تبدأ المباريات في منتصف الليل تماما. بنما تواجه إنجلترا الساعة 00:00 في مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بتعليق عصام الشوالي.

وفي نفس المجموعة الـ12 والتوقيت، تلعب غانا مع كرواتيا عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 2 بتعليق عامر الخوذيري.

أما في المجموعة الـ11، فيلعب منتخب الكونغو الديموقراطية الساعة 2:30 فجرا مع أوزبكستان عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 4 بتعليق محمد بركات.

وفي نفس التوقيت، تلعب كولومبيا مع البرتغال عبر قناة بي إن سبروست ماكس 3 بتعليق علي سعيد الكعبي.

وتختتم مباريات دور المجموعات بمباراتي المجموعة العاشرة.

الأردن تواجه الأرجنتين الساعة الخامسة فجرا عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بتعليق حسن العيدروس.

المباراة ستكون منقولة كذلك عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة، والتي دشنتها شبكة قنوات بي إن سبورتس مع بداية كأس العالم وخصيصا لنقل 48 مباراة بدون تشفير عبر تردد 12245 – عمودي ومعدل تصحيح خطأ 2/3.

وفي نفس التوقيت، تلعب الجزائر مع النمسا عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 2 بتعليق حفيظ دراجي.

لمتابعة مواعيد وملاعب وحكام كل المباريات والقنوات الناقلة من هنا.

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الجزائر كأس العالم مواعيد مباريات اليوم
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