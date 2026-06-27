بالمواعيد والملاعب.. تعرف على 9 مباريات من دور الـ32 تحدد طرفيها قبل يوم الختام في المجموعات

قبل اليوم الأخير لمرحلة دور المجموعات، تحددث بالفعل 9 مواجهات في دور الـ32، فيما ينتظر أربعة فرق تحديد منافسيهم حتى الآن، وثلاث مباريات آخرين لم يتحدد أيا من طرفيهم بعد.

تأهلت مصر إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخها، وضربت موعدا مع أستراليا وصيف المجموعة الرابعة، ولتكون آخر المباريات التي تحددت طرفيها مع ختام اليوم قبل الأخيرة لتلك المرحلة.

يبدأ دور الـ32 في اليوم التالي مباشرة لختام المجموعات، وستكون المباراة الأولى يوم الأحد 28 يونيو بين جنوب إفريقيا، وكندا.

وإليكم 9 مباريات تحدد طرفيها بالفعل، وملاعب المباريات، ومواعيدها بتوقيت مصر.

-جنوب إفريقيا ضد كندا – الأحد 28 يونيو الساعة 10 مساء على سوفي ستاديوم في لوس أنجليس.

-البرازيل ضد اليابان – الاثنين 29 يونيو 8 مساء على ملعب NRG في هيوستن.

-ألمانيا ضد باراجواي – الاثنين 29 يونيو الساعة 11 مساء على ملعب جيليت في بوسطن.

-هولندا ضد المغرب – الثلاثاء 30 يونيو الساعة 4 فجرا على ملعب مونتيري في جوادالوب (المكسيك)

-كوت ديفوار ضد النرويج – الثلاثاء 30 يونيو الساعة 8 مساء على ملعب إي تي أند تي في ولاية تكساس.

-فرنسا ضد السويد – الأربعاء 1 يوليو الساعة 00:00 على ملعب ميتلايف ستاديوم في نيو جيرسي.

-أمريكا ضد البوسنة والهرسك – الخميس 2 يوليو الساعة 3 فجرا على ملعب سان فرانسيسكو في سانتا كلارا.

-أستراليا ضد مصر – الجمعة 3 يوليو الساعة 9 مساء على ملعب إي تي أند تي في ولاية تكساس.

-الأرجنتين ضد كاب فيردي – السبت 4 يوليو الساعة 1 فجرا على ملعب هارد روك في ميامي.

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