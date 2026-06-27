بالمواعيد والملاعب.. تعرف على 9 مباريات من دور الـ32 تحدد طرفيها قبل يوم الختام في المجموعات

السبت، 27 يونيو 2026 - 10:22

كتب : FilGoal

أمريكا ضد باراجواي - كأس العالم

قبل اليوم الأخير لمرحلة دور المجموعات، تحددث بالفعل 9 مواجهات في دور الـ32، فيما ينتظر أربعة فرق تحديد منافسيهم حتى الآن، وثلاث مباريات آخرين لم يتحدد أيا من طرفيهم بعد.

تأهلت مصر إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخها، وضربت موعدا مع أستراليا وصيف المجموعة الرابعة، ولتكون آخر المباريات التي تحددت طرفيها مع ختام اليوم قبل الأخيرة لتلك المرحلة.

يبدأ دور الـ32 في اليوم التالي مباشرة لختام المجموعات، وستكون المباراة الأولى يوم الأحد 28 يونيو بين جنوب إفريقيا، وكندا.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - "كنا نستحق الفوز اليوم".. رضائيان رجل مباراة مصر ضد إيران كأس العالم – رودي جارسيا: لم نفز بأي شيء حتى الآن كأس العالم – أبو زهرة: إصابة صلاح مطمئنة.. وننتظر موقف عبد المنعم وفتوح كأس العالم - قالينوي: منتخب مصر كبير جدا.. وننتظر لنرى ما سيحدث

وإليكم 9 مباريات تحدد طرفيها بالفعل، وملاعب المباريات، ومواعيدها بتوقيت مصر.

-جنوب إفريقيا ضد كندا – الأحد 28 يونيو الساعة 10 مساء على سوفي ستاديوم في لوس أنجليس.

-البرازيل ضد اليابان – الاثنين 29 يونيو 8 مساء على ملعب NRG في هيوستن.

-ألمانيا ضد باراجواي – الاثنين 29 يونيو الساعة 11 مساء على ملعب جيليت في بوسطن.

-هولندا ضد المغرب – الثلاثاء 30 يونيو الساعة 4 فجرا على ملعب مونتيري في جوادالوب (المكسيك)

-كوت ديفوار ضد النرويج – الثلاثاء 30 يونيو الساعة 8 مساء على ملعب إي تي أند تي في ولاية تكساس.

-فرنسا ضد السويد – الأربعاء 1 يوليو الساعة 00:00 على ملعب ميتلايف ستاديوم في نيو جيرسي.

-أمريكا ضد البوسنة والهرسك – الخميس 2 يوليو الساعة 3 فجرا على ملعب سان فرانسيسكو في سانتا كلارا.

-أستراليا ضد مصر – الجمعة 3 يوليو الساعة 9 مساء على ملعب إي تي أند تي في ولاية تكساس.

-الأرجنتين ضد كاب فيردي – السبت 4 يوليو الساعة 1 فجرا على ملعب هارد روك في ميامي.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.

منتخب مصر كأس العالم
نرشح لكم
مباشر كأس العالم - كرواتيا (0)-(0) غانا..القائم يمنع الأول مباشر كأس العالم - إنجلترا (0)-(0) بنما.. بداية المباراة تشكيل كأس العالم - ساكا أساسي لأول مرة مع إنجلترا.. وخماسي في دفاع بنما في الجول يكشف حالة مصابي المنتخب قبل لقاء أستراليا.. فرصة صلاح كبيرة وموقف فتوح وإمام وعبد المجيد تشكيل كأس العالم - بوديمير يقود هجوم كرواتيا.. وسيمينيو أساسي مع غانا كأس العالم - جلوبو: فتح تحقيق مع قائد كاب فيردي بتهمة الاعتداء الجنسي كأس العالم - إبراهيم حسن: راحة سلبية للمنتخب بعد التعادل مع إيران كأس العالم - البرازيلي ويلتون سامبايو حكما لمباراة هولندا ضد المغرب
أخر الأخبار
رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: لدينا تعاقدات جديدة وأنهينا تجديد عقد محمود علاء 21 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس العالم - كرواتيا (0)-(0) غانا..القائم يمنع الأول 38 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - إنجلترا (0)-(0) بنما.. بداية المباراة 38 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - ساكا أساسي لأول مرة مع إنجلترا.. وخماسي في دفاع بنما ساعة | في المونديال
في الجول يكشف حالة مصابي المنتخب قبل لقاء أستراليا.. فرصة صلاح كبيرة وموقف فتوح وإمام وعبد المجيد ساعة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - بوديمير يقود هجوم كرواتيا.. وسيمينيو أساسي مع غانا ساعة | في المونديال
كأس العالم - تقرير: بعد الإقصاء المبكر.. إلغاء الطائرة الخاصة لمنتخب أوروجواي ساعة | أمريكا
كأس العالم - جلوبو: فتح تحقيق مع قائد كاب فيردي بتهمة الاعتداء الجنسي 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا 4 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال
/articles/531997/بالمواعيد-والملاعب-تعرف-على-9-مباريات-من-دور-الـ32-تحدد-طرفيها-قبل-يوم-الختام-في-المجموعات