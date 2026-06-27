كأس العالم – رودي جارسيا: لم نفز بأي شيء حتى الآن

شدد رودي جارسيا المدير الفني لمنتخب بلجيكا على أن فريقه لم يفز بأي شيء حتى الآن في كأس العالم، وذلك بعد التأهل من دور المجموعات.

وتأهل منتخب بلجيكا إلى دور الـ32 من المونديال بعد الفوز على نيوزيلندا 5-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ليأتي في صدارة المجموعة السابعة بالتساوي مع مصر في النقاط وبفارق الأهداف عنه.

وقال جارسيا عقب المباراة: "لوكاكو وتروسارد رائعان حقا بالنسبة لمنتخب مثل بلجيكا، وقدموا أداء مميزا ضد نيوزيلندا".

وأضاف "تروسارد ودي بروين ولوكاكو، هذا الثلاثي ما يسمى بالقدامى في المنتخب".

وأتم تصريحاته "حتى الآن لم نفز بأي شيء، لكننا انتقلنا إلى المرحلة الثانية".