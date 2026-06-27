كأس العالم - "كنا نستحق الفوز اليوم".. رضائيان رجل مباراة مصر ضد إيران

فاز رامين رضائيان لاعب إيران بجائزة رجل مباراة مصر ضد إيران في الجولة الثالثة من المجموعة 7 لـ كأس العالم 2026.

وسجل رامين هدف تعادل إيران وهو ما جعله الهداف التاريخي لبلاده في كأس العالم برصيد 3 أهداف.

وقال رضائيان عبر وسائل إعلام إيرانية: "كنا نستحق الفوز اليوم. هل رأيتم كيف احتفل اللاعبون المصريون عندما أعلن الحكم عن التسلل؟ من أعماق قلوبهم، وكأنهم انتصروا".

وأضاف "أتمنى فقط أن نتأهل. لعبنا كرة قدم رائعة، لا أعرف لماذا حدث هذا. أقول للشعب الإيراني، نحبكم كثيرا. لا يسعني إلا أن أقول: أنا آسف. جميع اللاعبين يشعرون بالخجل، لعبنا بشكل ممتاز".

وأتم "لم يكن يهمنا إن متنا اليوم أو أي شيء آخر؛ كل ما أردناه هو سعادة شعبنا. قاتلنا منذ 3 أشهر تقريبًا، دون أي توقعات. لم نطلب شيئا من أحد. كل اللاعبين يتمتعون بشرف كبير. بذلوا قصارى جهدهم وركضوا هكذا حبا في الشعب. لا أعرف لماذا قلوبهم حزينة".

وسجل الظهير الأيمن هدفا من أصل 3 تسديدات في المباراة، كما مرر 20 تمريرة صحيحة من 25.

وأكمل 3 عرقلات صحيحة من 4، وفاز بـ 6 صراعات ثنائية من أصل 11.

وأنهى منتخب مصر المجموعة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف بلجيكا المتصدر بنفس النقاط وبفارق الأهداف فقط.

كما وصل منتخب إيران إلى النقطة 3 في المركز الثالث من 3 تعادلات.

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