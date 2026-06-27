كأس العالم – أبو زهرة: إصابة صلاح مطمئنة.. وننتظر موقف عبد المنعم وفتوح

السبت، 27 يونيو 2026 - 09:14

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد إيران - محمد صلاح

كشف مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد كرة القدم المصري عن تفاصيل إصابات لاعبي منتخب مصر بعد مباراة إيران.

وتعادل منتخب مصر مع إيران بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة لمجموعات كأس العالم 2026 في أمريكا.

وقال أبو زهرة عبر قناة إم بي سي مصر 2: "حسام عبد المجيد وحمدي فتحي جاهزان لمباراة أستراليا وإصابة ومحمد صلاح مطمئنة".

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وأضاف "الأمور لا تزال غير واضحة بالنسبة لـ عبد المنعم وفتوح".

وأنهى منتخب مصر المجموعة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف بلجيكا المتصدر بنفس النقاط وبفارق الأهداف فقط.

كما وصل منتخب إيران إلى النقطة 3 في المركز الثالث من 3 تعادلات.

وبذلك سيلعب منتخب مصر في دور الـ32 ضد أستراليا صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

خسائر بالجملة لمنتخب مصر

رغم التعادل وضمان التأهل لدور الـ32 إلا أن منتخب مصر خرج من المباراة خاسرا في الكثير من الأمور.

أولها تعرض أكثر من لاعب للإصابة ورفع عدد المصابين في الفريق بعد إصابة محمد عبد المنعم وتبديله، وإصابة فتوح وخروجه وإكمال المباراة بعشرة لاعبين، وإصابة محمد صلاح أيضا الذي غادر الملعب بعدما اشتكى من آلام في العضلات.

وبذلك ارتفع عدد اللاعبين المصابين في منتخب مصر إلى 5 وهم محمد صلاح وأحمد فتوح ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وحسام عبد المجيد.

كما حاول حسام حسن إراحة ياسر إبراهيم وإشراك محمد عبد المنعم بدلا منه، ولكن بعد إصابة الأخير عاد ياسر ليشارك في اللقاء ولم يستطع الحصول على قدر كافي من الراحة.

بخلاف ذلك تلقى مهند لاشين الإنذار الثاني ليتأكد غيابه عن مباراة أستراليا المقبلة.

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