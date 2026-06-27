كأس العالم - قالينوي: منتخب مصر كبير جدا.. وننتظر لنرى ما سيحدث

تمنى أمير قالينوي المدير الفني لـ إيران التوفيق لمنتخب مصر في المباريات المقبلة، ويأمل أن تسير الأمور في صالحه من أجل التأهل لدور الـ 32 من كأس العالم.

وأنهى منتخب إيران مشواره في دور المجموعات برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات وينتظر مباريات اليوم الأخير من مرحلة المجموعات لمعرفة مصيره في البطولة سواء بالتأهل أو الخروج المبكر.

وقال أمير قالينوي المدير الفني لـ إيران عبر وسائل إعلام إيرانية: "مصر منتخب كبير جدا، وأتمنى لهم التوفيق. لم نوفق في كرة القدم مع كل المشاكل التي واجهناها".

وأضاف "هذا اختبار من الله. أؤمن بفريقي. فريقنا متكامل جدا هجوميا. ننتظر لنرى ما سيحدث غدا. أشكر جميع المشجعين الإيرانيين داخل الملعب وخارجه".

وتابع "أشعر بالفخر ببلدي وأمتي وهذا الفريق. كانت مباراة رائعة، واستمتع بها الجميع مثلي. أتيحت لنا فرص عديدة وكان بإمكاننا الفوز".

وأتم "استقبلنا هدفا واحدا من فرصة واحدة، وأهدرنا 10 فرص. كما ألغت تقنية الفيديو هدفا بسبب التسلل بفارق 5 سنتيمترات فقط".

وأنهى منتخب مصر المجموعة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف بلجيكا المتصدر بنفس النقاط وبفارق الأهداف فقط.

كما وصل منتخب إيران إلى النقطة 3 في المركز الثالث من 3 تعادلات.