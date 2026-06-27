كأس العالم - زيزو: مواجهة أستراليا؟ لعله خير.. ولا أعرف كيف أصف سعادتي

أعرب أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر عن سعادته بالتأهل لدور الـ 32 من كأس العالم 2026.

وحجز منتخب مصر بطاقة التأهل إلى دور الـ 32 لأول مرة في تاريخه بعد احتلال المركز الثاني برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن بلجيكا.

وقال زيزو عبر بي إن سبورتس: "لا أعرف كيف أصف سعادتي بعد التأهل لدور الـ 32، ونبذل كل جهد من أجل الشعب المصري لجعله سعيدا".

وأضاف "مواجهة أستراليا؟ لعله خير وحققنا نتائج إيجابية وصعدنا بشكل رائع وسنبدأ من غدا الاستعداد للقاء المقبل".

وشارك زيزو بديلا لمحمد صلاح في الدقيقة 59 خلال لقاء إيران الذي انتهى بالتعادل 1-1.

ويواجه منتخب مصر، نظيره الأسترالي وصيف المجموعة الرابعة التي ضمت أمريكا وتركيا وباراجواي.

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موعد مباراة مصر وأستراليا

تقام المباراة يوم الجمعة 3 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويستضيف ملعب دالاس ستاديوم مباراة مصر ضد أستراليا.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس.