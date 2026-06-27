كأس العالم - محمود صابر: قدمنا كل ما لدينا أمام إيران.. ولعبنا منقوصين

السبت، 27 يونيو 2026 - 09:03

كتب : FilGoal

محمود صابر - مصر ضد إيران

يرى محمود صابر لاعب منتخب مصر أن فريقه قدم كل ما لديه خلال مواجهة إيران بكأس العالم.

وسجل صابر هدفا في تعادل مصر ضد إيران 1-1 بختام دور المجموعات لحساب المجموعة السابعة.

وقال محمود صابر عبر بي إن سبورتس: "قدمنا كل ما لدينا أمام إيران، وكنا نتمنى التأهل في صدارة المجموعة، لكننا حققنا إنجازا كبيرا بتخطي دور المجموعات للمرة الأولى".

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وأضاف "لعبنا منقوصين لاعبا في الدقائق الأخيرة من مباراة إيران بعد إصابة أحمد فتوح في العضلة الخلفية، لكننا تأهلنا في النهاية ونستعد للخطوة المقبلة".

وتأهل منتخب مصر لدور الـ32 بعدما حل وصيفا لمنتخب بلجيكا في ترتيب المجموعة السابعة.

وتعادل منتخب مصر ضد إيران بهدف لكل فريق في ختام دور المجموعات.

فيما فاز منتخب بلجيكا على نيوزيلندا 4-1 ليضمن صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن الفراعنة.

ويواجه منتخب مصر، نظيره الأسترالي وصيف المجموعة الرابعة التي ضمت أمريكا وتركيا وباراجواي.

المتأهل من مباراة مصر ضد أستراليا سيواجه الفائز من الأرجنتين وكاب فيردي في ثمن النهائي.

محمود صابر مصر إيران
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