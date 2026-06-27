كأس العالم – حسام حسن: لا أقلق من الإصابات.. وقد نلعب ضد أستراليا بدون 6 لاعبين

السبت، 27 يونيو 2026 - 08:41

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد نيوزيلندا - حسام حسن

شدد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على أنه لا يقلق من إصابة أي لاعب في فريقه، مؤكدا على أن كل اللاعبين على قدر المسؤولية.

وتعادل منتخب مصر مع إيران بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة لمجموعات كأس العالم 2026 في أمريكا.

وقال حسام حسن عبر بي إن سبورتس: "أبارك التأهل للجمهور بعد هذه المباراة القوية ضد إيران، كنت فقط أتمنى أن نخرج منها بدون إصابات".

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وأضاف "محمد لاح طلب التغيير وأيضا فتوح، وننتظر التشخيص الطبي لإصابتهما".

وأكمل "في كل الحالات لدي (وحوش) ومعي لاعبي على أعلى مستوى ولا أقلق أو أخاف من أي نقص أو غياب في وجود هؤلاء اللاعبين".

وأكمل "قد نلعب المباراة المقبلة ويغيب عنا 6 لاعبين بعد حصول مهند لاشين على الإنذار الثاني، ولكن أتمنى عودة حمدي فتحي وأنتظر التشخيص الطبي لإصابات باقي اللاعبين".

وواصل "معنا قائمة تضم 26 لاعبا من أجل تعويض أي إصابات وكل اللاعبين على أعلى مستوى، وسبق وكنا في نفس الموقف خلال تصفيات كأس العالم وكذلك ضد إسبانيا".

وأتم تصريحاته "إذا كنت سأشعر بالقلق من إصابة لا يجب أن أكون مدرب منتخب مصر".

وأنهى منتخب مصر المجموعة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف بلجيكا المتصدر بنفس النقاط وبفارق الأهداف فقط.

كما وصل منتخب إيران إلى النقطة 3 في المركز الثالث من 3 تعادلات.

وبذلك سيلعب منتخب مصر في دور الـ32 ضد أستراليا صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

خسائر بالجملة لمنتخب مصر

رغم التعادل وضمان التأهل لدور الـ32 إلا أن منتخب مصر خرج من المباراة خاسرا في الكثير من الأمور.

أولها تعرض أكثر من لاعب للإصابة ورفع عدد المصابين في الفريق بعد إصابة محمد عبد المنعم وتبديله، وإصابة فتوح وخروجه وإكمال المباراة بعشرة لاعبين، وإصابة محمد صلاح أيضا الذي غادر الملعب بعدما اشتكى من آلام في العضلات.

وبذلك ارتفع عدد اللاعبين المصابين في منتخب مصر إلى 5 وهم محمد صلاح وأحمد فتوح ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وحسام عبد المجيد.

كما حاول حسام حسن إراحة ياسر إبراهيم وإشراك محمد عبد المنعم بدلا منه، ولكن بعد إصابة الأخير عاد ياسر ليشارك في اللقاء ولم يستطع الحصول على قدر كافي من الراحة.

بخلاف ذلك تلقى مهند لاشين الإنذار الثاني ليتأكد غيابه عن مباراة أستراليا المقبلة.

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