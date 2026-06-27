كأس العالم - قبل مواجهة دور الـ32.. تاريخ مواجهات مصر وأستراليا

السبت، 27 يونيو 2026 - 08:26

كتب : FilGoal

مصر ضد إيران

يستعد منتخب مصر لمواجهة أستراليا في دور الـ32 بعدما تأهل المنتخب في المركز الثاني من المجموعة السابعة التي ضمت كل من "بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا".

وتعادل منتخب مصر ضد إيران بهدف لكل فريق في ختام دور المجموعات.

فيما فاز منتخب بلجيكا على نيوزيلندا 5-1 ليضمن صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن الفراعنة.

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ويواجه منتخب مصر، نظيره الأسترالي وصيف المجموعة الرابعة التي ضمت أمريكا وتركيا وباراجواي.

تاريخ مواجهات مصر وأستراليا

واجه منتخب مصر نظيره الأسترالي مرتين وتمكن منتخب مصر من تحقيق الانتصار في مباراة وتعادل الطرفين في مباراة آخرى.

وكانت المواجهة الأولى بين المنتخبين 19 يونيو 1987 وانتهت بالتعادل السلبي.

وواجه المنتخبان بعضهما البعض في مباراة آخرى 17 نوفمبر 2010 وانتهت بتحقيق منتخب مصر انتصارا كبيرا 3-0.

موعد مباراة مصر وأستراليا

تقام المباراة يوم الجمعة 3 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويستضيف ملعب دالاس ستاديوم مباراة مصر ضد أستراليا.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس.

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