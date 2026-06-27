تعادل منتخب مصر مع إيران بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة لمجموعات كأس العالم 2026 في أمريكا.

وأنهى منتخب مصر المجموعة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف بلجيكا المتصدر بنفس النقاط وبفارق الأهداف فقط.

كما وصل منتخب إيران إلى النقطة 3 في المركز الثالث من 3 تعادلات.

وبذلك سيلعب منتخب مصر في دور الـ32 ضد أستراليا صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

إثارة كبيرة في الوقت الضائع

شهد الوقت بدل الضائع للمباراة إثارة كبيرة بعدما سجل منتخب إيران هدفه الثاني عن طريق سعيد عزت الله الذي احتفل بحماس شديد ظنا منه أن الفريق الفارسي حقق أول انتصار له في كأس العالم الحالي وضمن التأهل إلى دور الـ32.

وظل سعيد عزت الله يركض في الملعب ثم خلع قميصه احتفالا بالهدف وذهب إلى مقاعد البدلاء وحصل على نظارة شمسية ارتداها وأمسك بعلم بلاده إيران مستمرا في الاحتفالات.

قبل أن يتدخل الحكم البولندي سيمون مارشينياك ويوقف هذه الاحتفالات الكبيرة، لماذا؟ من أجل مراجعة صحة الهدف في غرفة تقنية الفيديو.

وبعد مراجعة الهدف اتضح وجود حالة تسلل على سعيد عزت الله، ليتم إلغاء الهدف وتعود النتيجة للتعادل 1-1.

خسائر بالجملة لمنتخب مصر

رغم التعادل وضمان التأهل لدور الـ32 إلا أن منتخب مصر خرج من المباراة خاسرا في الكثير من الأمور.

أولها تعرض أكثر من لاعب للإصابة ورفع عدد المصابين في الفريق بعد إصابة محمد عبد المنعم وتبديله، وإصابة فتوح وخروجه وإكمال المباراة بعشرة لاعبين، وإصابة محمد صلاح أيضا الذي غادر الملعب بعدما اشتكى من آلام في العضلات.

وبذلك ارتفع عدد اللاعبين المصابين في منتخب مصر إلى 5 وهم محمد صلاح وأحمد فتوح ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي وحسام عبد المجيد.

كما حاول حسام حسن إراحة ياسر إبراهيم وإشراك محمد عبد المنعم بدلا منه، ولكن بعد إصابة الأخير عاد ياسر ليشارك في اللقاء ولم يستطع الحصول على قدر كافي من الراحة.

بخلاف ذلك تلقى مهند لاشين الإنذار الثاني ليتأكد غيابه عن مباراة أستراليا المقبلة.

وصف المباراة

لم ينتظر منتخب مصر كثيرا ليسجل الهدف الأول والذي جاء في الدقيقة 5 عن طريق محمود صابر الذي بدأ المباراة أساسيا.

وجاء هدف صابر بتسديدة بالقدم اليسرى مرت من الدفاع بعدما ارتدت الكرة من الحارس إثر تسديدة من محمد صلاح.

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هدف أول للمنتخب المصري بقدم محمود صابر 🇪🇬pic.twitter.com/N4LsHYiSHa — FilGoal (@FilGoal) June 27, 2026

وسريعا حصل منتخب إيران على ركلة جزاء في الدقيقة 9 بعد خطأ من محمد عبد المنعم.

وتقدم مهدي طاريمي لتسديدة الكرة لكن مصطفى شوبير تألق أمامه وتصدى لها ببراعة.

وأصبح شوبير ثاني حارس مرمى مصري يتصدى لركلة جزاء في تاريخ كأس العالم، بعد عصام الحضري في 2018 ضد السعودية.

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شوبير يتعملق ويتصدى لضربة جزاء أمام إيران 🔥pic.twitter.com/9dFzBGX9l9 — FilGoal (@FilGoal) June 27, 2026

وتلقى منتخب مصر ضربة قوية بعدما تعرض محمد عبد المنعم للإصابة في الدقيقة 12 وسقط على أرض الملعب.

واستمر ضغط إيران الذي أسفر عن هدف التعادل في الدقيقة 14 عن طريق رامين رضائيان بمتابعة لكرة تصدى لها مصطفى شوبير ثم أكملها في المرمى.

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هدف التعادل لإيران في مرمى منتخب مصرpic.twitter.com/OSi6jbPmmQ — FilGoal (@FilGoal) June 27, 2026

بعد الهدف غادر محمد عبد المنعم الملعب محمولا ويشارك بدلا منه ياسر إبراهيم.

وحصل ياسر إبراهيم على بطاقة صفراء في الدقيقة 42 بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي إيران.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

مع بداية الشوط الثاني دفع حسام حسن بكل من عمر مرموش ومروان عطية بدلا من إمام عاشور ومحمود صابر.

وفي الدقيقة 56 أجرى حسام حسن التبديل الثالث بخروج محمد صلاح ونزول زيزو.

وهدد مرموش المرمى بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 68 لكن الكرة اصطدمت بالدفاع وخرجت إلى ركنية.

وشارك حمزة عبد الكريم في الدقيقة 76 بدلا من زيكو، في ثالث ظهور له مع منتخب مصر في كأس العالم.

وتعرض أحمد فتوح للإصابة في الدقيقة 81 ليغادر الملعب ويكمل منتخب مصر المباراة بـ10 لاعبين فقط.

مع عودة تريزيجيه للعب في مركز الظهير الأيسر بدلا من فتوح.

وأنقذت العارضة منتخب مصر من هدف ثاني في الدقيقة 90 بضربة رأسية من مهدي طاريمي بعد ركلة ركنية.

إثارة الوقت الضائع

وسجل منتخب إيران الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع بعد كرة طويلة ارتدت من الدفاع ثم سددها اللاعب في شباك مصطفى شوبير.

لكن بعد توقف اللعب ومراجعة اللعبة ألغى الحكم سيمون مارشينياك الهدف بسبب التسلل على لاعب إيران.

واستمرت محاولات إيران من أجل تسجيل الهدف الثاني وتصدى ياسر إبراهيم لتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء باستبسال.

ومرة أخرى كاد منتخب إيران أن يسجل هدفا ثانيا بضربة رأسية قوية من سعيد عزت الله لكن الكرة اصطدمت في العارضة وذهبت خارج الملعب. لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.