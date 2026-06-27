عودة الوحش

السبت، 27 يونيو 2026 - 08:15

كتب : عبد الرحمن شريف

تروسارد - منتخب بلجيكا

أمطر منتخب بلجيكا شباك نيوزيلندا بخماسية مقابل هدف في الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات دور المجموعات في كأس العالم 2026.

وسجل خماسية بلجيكا كل من: ليوناردو تروسارد هدفين، وكيفين دي بروين، وروميلو لوكاكو، وأحرز إيلايجا جاست هدف نيوزيلندا الوحيد.

واحتل منتخب بلجيكا صدارة المجموعة السابعة بـ5 نقاط بالتساوي مع منتخب مصر وبفارق الأهداف لصالح بلجيكا.

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وحصل منتخب إيران على المركز الثالث بـ3 نقاط وتزيل منتخب نيوزيلندا الترتيب بنقطة واحدة.

عودة الوحش

يمر لوكاكو بموسم عصيب مع نابولي ومنتخب بلجيكا، وتعتبر مشاركات لوكاكو مع بلجيكا قليلة في هذا المونديال، لكن كان له تأثير الوحش أمام مصر تسبب في هدف التعادل لصالح بلجيكا بعد دخوله أرضية الملعب بلحظات، واليوم أمام نيوزيلندا بعد دخوله بلحظات سجل هدف جديد أعاد صدارة المجموعة لبلجيكا.

التشكيل

عاد جيرمي دوكو إلى تشكيل بلجيكا من جديد بعد غيابه الجولة الماضية أمام إيران في المباراة التي انتهت بالتعادل، واستمر تشكيل نيوزيلندا كما هو الذي واجه به منتخب مصر المباراة الماضية.

وصف المباراة

سدد تروسارد كرة صاروخية في الدقيقة 13 وأنقذها مدافع نيوزيلندا على خط المرمى.

احتسب الحكم ركلة جزاء لبلجيكا في الدقيقة 21 بعدما اصطدمت الكرة في يد مدافع نيوزيلندا لكن تقنية الفيديو ألغت القرار.

سجل تروسارد الهدف الأول لمنتخب بلجيكا في الدقيقة 28 بتسديدة مميزة سكنت شباك نيوزيلندا.

وعزز تروسارد تقدم بلجيكا بالهدف الثاني بتسديدة جديدة سكنت شباك نيوزيلندا في الدقيقة 50.

وسجل دي بروين الهدف الثالث لبلجيكا بتسديدة قوية في الدقيقة 67 مؤكدا انتصار بلجيكا.

وقلص إيلايجا النتيجة بتسجيله هدف نيوزيلندا الوحيد في الدقيقة 84.

وجاء الرد سريعا في الدقيقة 85 بتسجيل لوكاكو الهدف الرابع لبلجيكا بعد نزوله بدقائق.

واختتم خماسية بلجيكا أليكسيس ساليميكرس في الثواني الأخيرة من المباراة.

لتتصدر بلجيكا جدول ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب مصر.

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