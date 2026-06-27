كأس العالم - مهند لاشين يغيب عن منتخب مصر في دور الـ32

تأكد غياب مهند لاشين عن صفوف منتخب مصر خلال دور الـ32 من كأس العالم.

ويلعب منتخب مصر ضد أستراليا ضمن دور الـ32 من البطولة.

ويغيب مهند لاشين عن المباراة بسبب تراكم البطاقات، بعدما حصل على إنذارين ضد نيوزيلندا وإيران.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ32 بعدما حل وصيفا لمنتخب بلجيكا في ترتيب المجموعة السابعة.

وتعادل منتخب مصر ضد إيران بهدف لكل فريق في ختام دور المجموعات.

فيما فاز منتخب بلجيكا على نيوزيلندا 4-1 ليضمن صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن الفراعنة.

ويواجه منتخب مصر، نظيره الأسترالي وصيف المجموعة الرابعة التي ضمت أمريكا وتركيا وباراجواي.

المتأهل من مباراة مصر ضد أستراليا سيواجه الفائز من الأرجنتين وكاب فيردي في ثمن النهائي.

موعد مباراة مصر وأستراليا

تقام المباراة يوم الجمعة 3 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويستضيف ملعب دالاس ستاديوم مباراة مصر ضد أستراليا.

وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس.