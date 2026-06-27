كأس العالم - موعد مباراة مصر ضد أستراليا في دور الـ32.. والقناة الناقلة
السبت، 27 يونيو 2026 - 08:03
كتب : FilGoal
يستكمل منتخب مصر مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة أستراليا في دور الـ32.
وتأهل منتخب مصر لدور الـ32 بعدما حل وصيفا لمنتخب بلجيكا في ترتيب المجموعة السابعة.
وتعادل منتخب مصر ضد إيران بهدف لكل فريق في ختام دور المجموعات.
فيما فاز منتخب بلجيكا على نيوزيلندا 4-1 ليضمن صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن الفراعنة.
ويواجه منتخب مصر، نظيره الأسترالي وصيف المجموعة الرابعة التي ضمت أمريكا وتركيا وباراجواي.
موعد مباراة مصر وأستراليا
تقام المباراة يوم الجمعة 3 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء.
ويستضيف ملعب دالاس ستاديوم مباراة مصر ضد أستراليا.
وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس.
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