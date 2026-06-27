الرياضية: الاتحاد السعودي يدرس إقالة دونيس.. وجيسوس أبرز المرشحين لخلافته

السبت، 27 يونيو 2026 - 07:15

كتب : FilGoal

جورجيوس دونيس - السعودية ضد كاب فيردي

يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم إقالة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس من مهمة تدريب الأخضر السعودي.

وودع منتخب السعودية منافسات كأس العالم من دور المجموعات بعد التعادل أمام كاب فيردي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن اتحاد الكرة السعودي يدرس إقالة اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب منتخب السعودية بعد وداع كأس العالم.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الاتحاد السعودي، يضع البرتغالي جورج جيسوس ومدربا برتغاليا آخر في دائرة اهتماماته.

وقاد جيسوس نادي النصر للتتويج بلقب النسخة الماضية من الدوري السعودي، كما حقق لقب الدوري السعودي في وقت سابق مع الهلال.

دونيس تولى تدريب المنتخب السعودي خلفا للفرنسي هيرفي رينار الذي أقيل قبل شهر من انطلاق كأس العالم.

وتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، يليه كاب فيردي 3 نقاط، ثم أورجواي والسعودية ولكل منهما نقطتين.

منتخب كاب فيردي تخطى دور المجموعات في المشاركة التاريخية الأولى بكأس العالم.

المنتخب السعودي بات خامس منتخب عربي يودع كأس العالم بعد كل من: قطر والعراق وتونس والأردن.

السعودية كاب فيردي كأس العالم
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