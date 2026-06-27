كأس العالم: بوبيستا: هذا سر كاب فيردي.. وفخورون بما وصلنا إليه

شدد بيدرو بوبيستا مدرب كاب فيردي أن سر فريقه هو عدم الخوف من المنافسين الأقوى.

وتأهل منتخب كاب فيردي لدور الـ 32 في مشاركته الأولى بتاريخه بكأس العالم 2026 بعدما تعادل في مبارياته الـ 3.

وقال بيدرو بوبيستا مدرب كاب فيردي في المؤتمر الصحفي: "فخورون بما وصلنا إليه، نحن دولة صغيرة، لكننا قاتلنا على ما أردنا تحقيقه، ولا شيء مستحيل".

وأضاف "الجماعية والروح سر تأهلنا، والعمل دون خوف، جعل فريقنا قويا، تحديدا في هذه المباراة".

وتابع "أبارك للاعبي فريقي، فهم قدموا كل شيء حتى من ناحية اللعب النظيف. عليهم أن يفخروا بما قدموه".

وواصل "فخورون بمواجهة الأرجنتين، فهم يملكون ميسي، الذي يعتبر أفضل لاعب في التاريخ لدى الكثير".

وأتم "لا يجب عليك الخوف من التحديات، لم نكن خائفين، كنا شجعانا ضد الفرق الأقوى في العالم، هذا سرنا".

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وسيلتقي منتخب كاب فيردي مع الأرجنتين في دور الـ 32.

وتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، يليه كاب فيردي 3 نقاط، ثم أورجواي والسعودية ولكل منهما نقطتين.

منتخب كاب فيردي تخطى دور المجموعات في المشاركة التاريخية الأولى بكأس العالم.

المنتخب السعودي خامس منتخب عربي يودع كأس العالم بعد كل من: قطر والعراق وتونس والأردن.