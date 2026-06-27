كأس العالم: بوبيستا: هذا سر كاب فيردي.. وفخورون بما وصلنا إليه

السبت، 27 يونيو 2026 - 07:06

كتب : FilGoal

بوبيستا - كاب فيردي

شدد بيدرو بوبيستا مدرب كاب فيردي أن سر فريقه هو عدم الخوف من المنافسين الأقوى.

وتأهل منتخب كاب فيردي لدور الـ 32 في مشاركته الأولى بتاريخه بكأس العالم 2026 بعدما تعادل في مبارياته الـ 3.

وقال بيدرو بوبيستا مدرب كاب فيردي في المؤتمر الصحفي: "فخورون بما وصلنا إليه، نحن دولة صغيرة، لكننا قاتلنا على ما أردنا تحقيقه، ولا شيء مستحيل".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - مصطفى شوبير يكرر إنجاز الحضري ويتصدى لركلة جزاء أمام إيران كأس العالم - محمود صابر يسجل أسرع هدف في تاريخ مصر بالبطولة كأس العالم - دونيس: لا يمكننا الفوز بهذه الطريقة نسيان الجوع

وأضاف "الجماعية والروح سر تأهلنا، والعمل دون خوف، جعل فريقنا قويا، تحديدا في هذه المباراة".

وتابع "أبارك للاعبي فريقي، فهم قدموا كل شيء حتى من ناحية اللعب النظيف. عليهم أن يفخروا بما قدموه".

وواصل "فخورون بمواجهة الأرجنتين، فهم يملكون ميسي، الذي يعتبر أفضل لاعب في التاريخ لدى الكثير".

وأتم "لا يجب عليك الخوف من التحديات، لم نكن خائفين، كنا شجعانا ضد الفرق الأقوى في العالم، هذا سرنا".

وسيلتقي منتخب كاب فيردي مع الأرجنتين في دور الـ 32.

وتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، يليه كاب فيردي 3 نقاط، ثم أورجواي والسعودية ولكل منهما نقطتين.

منتخب كاب فيردي تخطى دور المجموعات في المشاركة التاريخية الأولى بكأس العالم.

المنتخب السعودي خامس منتخب عربي يودع كأس العالم بعد كل من: قطر والعراق وتونس والأردن.

كأس العالم كاب فيردي بوبيستا
نرشح لكم
كأس العالم - زيزو: مواجهة أستراليا؟ لعله خير.. ولا أعرف كيف أصف سعادتي كأس العالم - محمود صابر: قدمنا كل ما لدينا أمام إيران.. ولعبنا منقوصين كأس العالم - شوبير: أهدي تصدي ركلة الجزاء لوالدي.. والدقائق الأخيرة كانت صعبة كأس العالم – حسام حسن: لا أقلق من الإصابات.. وقد نلعب ضد بدون 6 لاعبين كأس العالم - قبل مواجهة دور الـ32.. تاريخ مواجهات مصر وأستراليا خسائر بالجملة عودة الوحش كأس العالم - مهند لاشين يغيب عن منتخب مصر في دور الـ32
أخر الأخبار
كأس العالم - زيزو: مواجهة أستراليا؟ لعله خير.. ولا أعرف كيف أصف سعادتي دقيقة | في المونديال
كأس العالم - محمود صابر: قدمنا كل ما لدينا أمام إيران.. ولعبنا منقوصين 3 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - شوبير: أهدي تصدي ركلة الجزاء لوالدي.. والدقائق الأخيرة كانت صعبة 25 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – حسام حسن: لا أقلق من الإصابات.. وقد نلعب ضد بدون 6 لاعبين 25 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - قبل مواجهة دور الـ32.. تاريخ مواجهات مصر وأستراليا 40 دقيقة | في المونديال
خسائر بالجملة 47 دقيقة | في المونديال
عودة الوحش 51 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مهند لاشين يغيب عن منتخب مصر في دور الـ32 55 دقيقة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 2 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 3 كأس العالم - خروج الإكوادور من الحسابات.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ 32 4 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) إيران.. المركز الثاني للفراعنة
/articles/531982/كأس-العالم-بوبيستا-هذا-سر-كاب-فيردي-وفخورون-بما-وصلنا-إليه