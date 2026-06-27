كأس العالم - دونيس: لا يمكننا الفوز بهذه الطريقة

السبت، 27 يونيو 2026 - 07:02

كتب : FilGoal

جورجيوس دونيس - السعودية ضد كاب فيردي

يرى جورجيوس دونيس مدرب السعودية أن فريقه واجه مشاكل عديدة في مباراة كاب فيردي خاصة من الناحية الهجومية.

وودع المنتخب السعودي كأس العالم بعد التعادل أمام كاب فيردي في ختام دور المجموعات.

وقال جورجيوس دونيس مدرب السعودية: "حينما لا تصنع الفرص بشكل كبير، من الصعب الفوز، والخصم (كاب فيردي) حصل على 3 فرص كبيرة".

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وأضاف "رأيت التصميم في لاعبي المنتخب السعودي، ولكن لم نصنع ونتحكم في المواقف بشكل جيد، ولا يمكننا الفوز بهذه الطريقة، وبهذه الوضعية سيكون الانتصار صعبا جدا".

وتابع "لم نركز على المستقبل وننسى الحاضر، كنا نركز على بطولة كأس العالم، ولم نركز على البطولات التالية كما قيل، وبعد ذلك سنرى ما الذي سيكون في المستقبل".

وشدد "قلت للاعبين إن هذا الشهر كان صعبا، حاولنا كثيرا، ومشكلتنا كانت في صناعة اللعب، وهذا كان واضحًا للغاية".

وواصل "متعب الحربي لم يكن جاهزا للعب إلا لمدة 20 دقيقة، لذلك لم أشركه منذ بداية اللقاء".

وشدد "حاولنا أن نعتمد على سلطان مندش كلاعب مهاري ويستطيع التفوق في مواقف الواحد ضد واحد".

وأتم تصريحاته "كنت أريد أن نؤدي بشكل أفضل حتى نستطيع الفوز بالمباراة واستكمال مشوارنا في كأس العالم، لكن في النهاية أشكر اللاعبين".

وتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، يليه كاب فيردي 3 نقاط، ثم أورجواي والسعودية ولكل منهما نقطتين.

منتخب كاب فيردي تخطى دور المجموعات في المشاركة التاريخية الأولى بكأس العالم.

فيما أصبح المنتخب السعودي خامس منتخب عربي يودع كأس العالم بعد كل من: قطر والعراق وتونس والأردن.

كأس العالم السعودية كاب فيردي
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