كأس العالم - مصطفى شوبير يكرر إنجاز الحضري ويتصدى لركلة جزاء أمام إيران
السبت، 27 يونيو 2026 - 06:33
كتب : FilGoal
واصل مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر تألقه في كأس عالم بالتصدي لركلة جزاء أمام إيران.
ويلعب منتخب مصر ضد إيران في المباراة التي تقام على ملعب لومين فيلد في سياتل.
وحصل منتخب إيران على ركلة جزاء في الدقيقة 9 على المدافع محمد عبد المنعم.
وتقدم مهدي طارمي لتسديد ركلة الجزاء لكن شوبير تصدى له ببراعة.
وتعد هذه هي ركلة الجزاء الثانية التي يتصدى لها حارس مصري في كأس العالم، بعد عصام الحضري في 2018 أمام السعودية.
video:1
شوبير يتعملق ويتصدى لضربة جزاء أمام إيران 🔥pic.twitter.com/9dFzBGX9l9— FilGoal (@FilGoal) June 27, 2026
نرشح لكم
كأس العالم: بوبيستا: هذا سر كاب فيردي.. وفخورون بما وصلنا إليه كأس العالم - دونيس: لا يمكننا الفوز بهذه الطريقة كأس العالم - محمود صابر يسجل أسرع هدف في تاريخ مصر بالبطولة مباشر كأس العالم - مصر (1)-(1) إيران.. تغييران لمصر في بداية الشوط الثاني مباشر كأس العالم - بلجيكا (2)-(0) نيوزيلندا.. جووول تروسارد نسيان الجوع ارفع رأسك يا بييلسا تشكيل كأس العالم - دوكو يعود لتشكيل بلجيكا.. وود أساسي مع نيوزيلندا
أخر الأخبار
نسيان الجوع ساعة | في المونديال
ارفع رأسك يا بييلسا ساعة | في المونديال