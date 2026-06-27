كأس العالم - مصطفى شوبير يكرر إنجاز الحضري ويتصدى لركلة جزاء أمام إيران

واصل مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر تألقه في كأس عالم بالتصدي لركلة جزاء أمام إيران.

ويلعب منتخب مصر ضد إيران في المباراة التي تقام على ملعب لومين فيلد في سياتل.

وحصل منتخب إيران على ركلة جزاء في الدقيقة 9 على المدافع محمد عبد المنعم.

وتقدم مهدي طارمي لتسديد ركلة الجزاء لكن شوبير تصدى له ببراعة.

وتعد هذه هي ركلة الجزاء الثانية التي يتصدى لها حارس مصري في كأس العالم، بعد عصام الحضري في 2018 أمام السعودية.

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