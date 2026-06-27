كأس العالم - محمود صابر يسجل أسرع هدف في تاريخ مصر بالبطولة

السبت، 27 يونيو 2026 - 06:19

كتب : محمود حمدي

محمود صابر - مصر ضد إيران

سجل محمود صابر أسرع هدف لمنتخب مصر في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وتلعب مصر ضد إيران ضمن ختام دور المجموعات لحساب الجولة السابعة.

وأحرز محمود صابر هدف التقدم لمنتخب مصر ضد إيران في الدقيقة الخامسة بعد تسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

كما سجل محمود صابر أول أهدافه في مشاركته الأولى بكأس العالم مع منتخب مصر.

وأصبح محمود صابر ثاني أصغر لاعب يسجل بقميص منتخب مصر في كأس العالم بعد عبد الرحمن فوزي.

وسجل صابر بعمر 24 عاما و10 أشهر، فيما سجل عبد الرحمن فوزي بعمر 24 عاما و9 أشهر.

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 في كأس العالم وذلك بعد نهاية مباريات المجموعة الثامنة للمونديال.

وضمن منتخب مصر مكانه في دور الـ32 للمونديال على أقل تقدير كأحد المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

ويلعب منتخب مصر ضد إيران في المباراة التي تقام على ملعب لومين فيلد في سياتل.

وكان منتخب مصر تعادل مع بلجيكا 1-1 في المباراة الأولى وفاز على نيوزيلندا في المباراة الثانية 3-1 ليتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط.

وبذلك تكون مباراة إيران محددة لمركز مصر في المجموعة ومن ثم تتحدد مباراة الفراعنة في دور الـ32.

كأس العالم محمود صابر
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