انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) إيران.. المركز الثاني للفراعنة

السبت، 27 يونيو 2026 - 05:35

كتب : FilGoal

مهند لاشين - منتخب مصر - إيران

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد إيران في دور الـ32 من كأس العالم.

وضمن منتخب مصر تأهله رسميا إلى دور الـ 32 قبل بداية اللقاء، ويلعب من أجل تحديد مركزه في المجموعة.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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نهاية اللقاء بالتعادل 1-1

ق 90+7: العارضة تمنع هدفا قاتلا لإيران بعد رأسية

ق 90+5: VAR يلغي الهدف بداعي التسلل

ق 90+3: هدف إيراني عن طريق شجاع خليل زادة بعد خطأ دفاعي

ق 90+2: بطاقة صفراء لمهند لاشين

ق 88: العارضة تتعاطف مع شوبير وتمنع رأسية طارمي

ق 82: إصابة فتوح

ق 76: مشاركة حمزة عبد الكريم بدلا من زيكو

ق 68: مرموش يراوغ ويسدد كرة ترتطم بالمدافع وتتحول لركنية

ق 57: مشاركة زيزو بدلا من صلاح

ق 46: مشاركة مروان عطية وعمر مرموش بدلا من محمود صابر وإمام

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: بطاقة صفراء لياسر إبراهيم

ق 29: تصويبة قوية من تريزيجيه لكن في يد الحارس

ق 20: بطاقة صفراء لمحمود صابر

ق 15: مشاركة ياسر إبراهيم بدلا من محمد عبد المنعم

ق 13: شوبير يتصدى وراضائيان يسجل التعادل من متابعة سريعة

ق 11: شوبير يتصدى لركلة جزاء طارمي ببراعة

ق 9: ركلة جزاء لإيران بعد عرقلة طارمي

ق 5: جووووووووووووول محمود صابر والأول بتسديدة في الشباك من داخل الـ 18

انطلاق المباراة

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