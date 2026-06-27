مباشر كأس العالم - بلجيكا (0)-(0) نيوزيلندا.. إلغاء ضربة الجزاء

السبت، 27 يونيو 2026 - 05:35

كتب : FilGoal

أمادو أونانا مع بلجيكا ضد مصر تصوير: محمد جمال تاج الدين

يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة بلجيكا ونيوزيلندا في إطار الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم 2026.

وتلعب المباراة على ملعب بي سي بليس فانكوفر وتنطلق عند السادسة صباحا بتوقيت القاهرة.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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ق22: إلغاء ركلة الجزاء

ق21: ضربة جزاء لبلجيكا

ق13: تروسارد يسدد ومدافع نيوزيلندا ينقذ مرماه

بداية المباراة.

كأس العالم منتخب بلجيكا منتخب نيوزيلندا
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