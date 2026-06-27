انتهت كأس العالم - بلجيكا (5)-(1) نيوزيلندا.. صدارة بلجيكية

السبت، 27 يونيو 2026 - 05:35

كتب : FilGoal

أمادو أونانا مع بلجيكا ضد مصر تصوير: محمد جمال تاج الدين

يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة بلجيكا ونيوزيلندا في إطار الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في كأس العالم 2026.

وتلعب المباراة على ملعب بي سي بليس فانكوفر وتنطلق عند السادسة صباحا بتوقيت القاهرة.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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ق67: جووووول دي بروين يسجل الثالث بتسديدة صاروخية

ق50: جووووووووول ثااااني تروسارد

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق28: تروسارد يسجل الأول لبلجيكا

ق22: إلغاء ركلة الجزاء

ق21: ضربة جزاء لبلجيكا

ق13: تروسارد يسدد ومدافع نيوزيلندا ينقذ مرماه

بداية المباراة.

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