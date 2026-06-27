انتهت كأس العالم - بلجيكا (5)-(1) نيوزيلندا.. صدارة بلجيكية

تشكيل كأس العالم - دوكو يعود لتشكيل بلجيكا.. وود أساسي مع نيوزيلندا

كأس العالم - مدرب إيران: مصر مختلفة عن بلجيكا.. ولن نتحدث عن مواضيع محرمة في ديننا