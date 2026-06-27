تخطى منتخب كاب فيردي دور المجموعات في مشاركته الرسمية الأولى بكأس العالم.

وتعادل منتخب كاب فيردي أمام السعودية بدون أهداف، ضمن ختام دور المجموعات.

واستفاد منتخب كاب فيردي من فوز إسبانيا على أوروجواي بهدف دون رد ليرافق الماتادور إلى دور الـ32.

وتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، يليه كاب فيردي 3 نقاط، ثم أورجواي والسعودية ولكل منهما نقطتين.

منتخب كاب فيردي يتخطى دور المجموعات في المشاركة التاريخية الأولى بكأس العالم

المنتخب السعودي خامس منتخب عربي يودع كأس العالم بعد كل من: قطر والعراق وتونس والأردن.

نسيان الجوع

تأهل منتخب كاب فيردي إلى الدور التالي من كأس العالم ليس مجرد إنجاز تاريخي في كرة القدم، بل لحظة إنسانية استثنائية لشعب يعاني الكثير من صعوبات الحياة.

وقال ستيفن موريرا، لاعب منتخب كاب فيردي، في تصريحات عبر موقع قناة "العربية" السعودية: "هناك أشخاص في بلادنا لا يعلمون إن كانوا سيجدون ما يأكلونه في نهاية اليوم، لكنهم ينسون كل تلك الهموم عندما يشاهدون منتخبهم".

وأضاف: "إذا نجحنا في الفوز على السعودية والتأهل من دور المجموعات، فسيكون ذلك إنجازا رائعا وسيجعل شعبنا ينسى كل همومه".

موريرا ورفاقه نجحوا في تحقيق الحلم، وكتبوا أسماءهم بحروف من نور في تاريخ الكرة في كاب فيردي، ومنحوا شعبهم لحظة نادرة من الفرح، جعلتهم ينسون قسوة الجوع.

























التشكيل

تواجد سلطان مندش في التشكيل الأساسي لمنتخب السعودية لأول مرة في كأس العالم.

فيما اعتمد بوبيستا مدرب كاب فيردي على ريان مينديز في قيادة هجوم فريقه أمام الأخضر السعودي.

وصف المباراة

بدأ منتخب كاب فيردي المباراة بضغط هجومي واستحواذ واضح على الكرة، مع تبادل سريع للتمريرات أربك دفاع المنتخب السعودي خلال الدقائق الأولى.

وكاد ريان مينديز أن يصنع أول فرصة خطيرة في الدقيقة الخامسة، بعدما أرسل تمريرة بينية سريعة خلف الدفاع السعودي، لكن عبد الإله العمري تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة.

وفي المقابل، حاول سالم الدوسري الانطلاق بالكرة، إلا أن لمسته الأخيرة لم تكن موفقة، لتتحول الكرة إلى رمية تماس لصالح منتخب الرأس الأخضر.

وشهدت الدقيقة 30 تعرض حسن تمبكتي لإصابة قوية، ليتوقف اللعب من أجل تلقيه العلاج، قبل أن يقرر جورجيوس دونيس استبداله في الدقيقة 33 والدفع بعلي لاجامي بدلا منه.

وفي الدقيقة 42، كاد ويلي سيميدو أن يمنح منتخب الرأس الأخضر التقدم، بعدما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء عقب كرة مرتدة، لكنها مرت بعيدا عن القائم الأيسر.

وكاد الأخضر أن يفتتح التسجيل في الوقت بدل الضائع، بعدما ارتقى محمد كنو لعرضية داخل منطقة الجزاء وسدد رأسية قوية، لكن الحارس فوزينيا تألق وتصدى للكرة ببراعة.

بدأ الشوط الثاني بمحاولات متبادلة من المنتخبين، وكاد كيفين لينيني أن يمنح الرأس الأخضر التقدم في الدقيقة 50 بعدما أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وأجرى المدرب جورجيوس دونيس تبديلين متتاليين في الدقيقة 66، بدخول عبد الله الحمدان ومحمد أبو الشامات بدلا من سلطان مندش وسالم الدوسري.

وكاد البديل محمد أبو الشامات أن يفتتح التسجيل بعد دقيقة واحدة فقط من مشاركته، بعدما تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وسددها بقوة نحو سقف المرمى، إلا أن فوزينيا حارس كاب فيردي تألق وأبعد الكرة بتصدي رائع.

العويس يتألق مجدداً في الدقيقة 75 ويمنع هدفاً محققاً pic.twitter.com/6MGddcRkRI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 27, 2026

وكثف منتخب كاب فيردي محاولاته في الدقائق الأخيرة للتسجيل، لكن محمد العويس تصدى ببراعة لهدف محقق بعد انفراد تام بالمرمى.

ورد عبد الله الحمدان بهجمة خطيرة لكن تسديدته لم تكن بالقوة الكافية لخداع فوزينيا حارس كاب فيردي.