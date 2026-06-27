انتصر منتخب إسبانيا على أوروجواي بهدف دون رد، وودع السيلستي كأس العالم 2026 مبكرا بعد الخسارة في لقاء أقيم على ملعب أكرون بالمكسيك.

سجل أليكس باينا هدف اللقاء الوحيد.

وللنسخة الثانية على التوالي يودع منتخب أوروجواي من دور المجموعات.

ولم يفز بييلسا في آخر 5 مباريات بكأس العالم (2 تعادل و3 هزائم) سواء مع تشيلي أو أوروجواي.

واحتل منتخب أوروجواي المركز الثالث برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن السعودية التي تذيلت الترتيب.

فيما تصدر منتخب إسبانيا الترتيب برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب كاب فيردي خلفه برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات والذي حل ثانيا.

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التشكيل

عاد ميكيل مورينو إلى تشكيل إسبانيا لقيادة خط الوسط، في المقابل اعتمد بييلسا على فرناندو موسليرا.

ارفع رأسك يا بييلسا

المدرب المخضرم رغم أنه يُصنف واحدا من أبرز العقول التدريبية في تاريخ كرة القدم بشهادة الكثير من المدربين.

إلا أن ذلك لم يحدث في نسخة 2026 من كأس العالم، إذا لم يُعلن بييلسا قائمة أولية للسيلستي وتعرف الشعب الأوروجوياني على قائمة منتخبه بشكل يومي عن طريق معرفة من انضم للمعسكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال المعسكر تعرض جيورجان دي أراساكيتا ورونالد أراوخو للإصابة رغم وصول الثنائي مصابا من الأساس، ما فتح الباب للتساؤلات حول الأحمال البدنية في التدريبات.

وهو ما وصل لانتقاد المسؤولين في فلامنجو البرازيلي وبرشلونة الإسباني لطريقة تدريبات المتبعة من الأرجنتيني المخضرم.

لم يخض منتخب أوروجواي أي مباراة ودية قبل البطولة عكس الـ 47 المنافسين.

مع الجدل الدائر حول المنتخب، ركز الجميع مع عدم نظر بييلسا للكاميرات أثناء جلسة التصوير، ثم أجاب لاحقا عن السبب: "لست عارض أزياء. ليس لدي إجابة على ذلك. هل عليّ أيضا أن أشرح لماذا لا أنظر إلى المتحدثين الآن".

وللعلم فإن بييلسا قليلا ما ينظر للمراسلين أو الصحفيين خلال المؤتمرات الصحفية.

تعادل منتخب أوروجواي مع السعودية وكاب فيردي رغم أنه كان مرشحا للفوز على كلاهما في أول جولتين فدخل الجولة الأخيرة ملزما بالفوز من أجل الترشح لدور الـ 32.

لكن ليلة مباراة إسبانيا خرجت تقارير تشير لوجود مشاكل في غرفة ملابس أوروجواي، فوفقا للتقارير طلب سيرجيو روشيت ومانويل أوجارتي، ورودريجو بينتانكور وفيدي فالفيردي، عقد اجتماع مع المدرب للاعتراض على الأحمال البدنية المكثفة في التدريبات، معتبرين أنها قد تتسبب في إصابات وإجهاد يؤثران في جاهزية اللاعبين للمباريات.

التقرير أوضح أن الاجتماع استمر 48 دقيقة، وكان بييلسا مستاءً للغاية من بعض اللاعبين لتشكيكهم في الإستراتيجية التي كان ينوي استخدامها ضد إسبانيا.

الأمر الذي وصل إلى اتهامه بعض اللاعبين بمحاولة إقالته من منصبه، على خلفية الجدل الذي أُثير حول استبعاد لويس سواريز وناهيتان نانديز من القائمة المشاركة في كأس العالم.

وخلال المباراة الأخيرة ظلت واحدة من الأسئلة الغريبة وهي لماذا يعتمد بييلسا على فرناندو موسليرا الحارس المخضرم على حساب روشيت خاصة أنه تسبب في هدفين في أول مباراتين.

موسليرا خذل مدربه بتسببه في هدف إسبانيا الوحيد، وأوجارتي تعرض لإصابة قوية وخرج على محفة ويبدو أن موسمه انتهى قبل أن يبدأ، والأداء كان مخيبا ضد إسبانيا.

وفالفيردي بدت عليه علامات التعجب عند استبداله في الشوط الثاني.

وإذا وصلت إلى هنا ولا زالت تسأل، لماذا نريد من بييلسا أن يرفع رأسه؟ فالإجابة ليست فخرا بل ليرد على كل الأسئلة التي ستطرح عليه وهو ينظر للمراسلين والصحفيين.

بييلسا أعلن من قبل أن مسيرته ستنتهي مع أوروجواي بنهاية المشوار في كأس العالم، لكن مسيرته انتهت بأسوأ طريقة ممكنة وستكون للنسيان.

وصف المباراة

الشوط الأول لم يشهد أي فرص محققة حتى الدقيقة 32.

ماكسيمليانو أراوخو أهدر فرصة في الدقيقة 32 لأوروجواي.

وفي الدقيقة 42 جاء هدف اللقاء الوحيد بتسديدة من أليكس باينا فشل موسليرا في التصدي لها لتسكن الشباك.

وأصبح موسليرا الأكثر ارتكابا للأخطاء التي أدت لأهداف في كأس العالم برصيد 3 أهداف.

أليكس باينا يفتتح التسجيل لإسبانيا! pic.twitter.com/mi0n54HGxd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 27, 2026

وتعرض مانويل أوجارتي لإصابة في الركبة وزاد من أوجاع بييلسا في الدقيقة 45 وخرج عوضه نيكولاس دي لا كروز.

بييلسا أجرى تغييرا بمشاركة سيرخيو روشيت بدلا من موسليرا في محاولة لإنقاذ آخر 45 دقيقة.

وفي الدقيقة 57 أجرى الأرجنتيني تغييرا آخر بمشاركة فيدريكو فيناس بدلا من فيدريكو فالفيردي.

وفي الدقيقة 63 مرت فرصة داني أولمو بجوار القائم.

وتألق أوناي سيمون في التصدي لفرصة ماتياس أوليفيرا في الدقيقة 82.

ومنعت العارضة انفرادا تاما من فيران توريس في الدقيقة 86 مبقية على آمال ممثل أمريكا الجنوبية.

وفي الدقيقة 90+5 اختتم أجوستين كانوبيو اللقاء ببطاقة حمراء بعد تدخل عنيف على لاعب إسبانيا لتنتهي المباراة بتأهل الإسبان ووداع أوروجوياني.