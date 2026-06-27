تشكيل كأس العالم - دوكو يعود لتشكيل بلجيكا.. وود أساسي مع نيوزيلندا

السبت، 27 يونيو 2026 - 05:14

كتب : FilGoal

يوري تييليمانس - جيريمي دوكو - بلجيكا

عاد جيرمي دوكو إلى تشكيل بلجيكا الرسمي لمواجهة نيوزيلندا في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026.

وتلعب المباراة على ملعب بي سي بليس فانكوفر وتنطلق عند السادسة صباحا بتوقيت القاهرة.

وأعلن رودي جارسيا مدرب بلجكيا التشكيل الذي سيواجه نيوزيلندا في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم.

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وجاء تشكيل بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: آرثر ثيات - براندون ميخيلي - ماكسيم دي كويبر - تيموتي كاستانيي.

الوسط: كيفن دي بروين - يوري تيليمانس - هانز فاناكن.

الهجوم: لياندرو تروسارد - شارل دي كيتيليري - جيريمي دوكو.

تشكيل نيوزيلندا الرسمي لمواجهة بلجيكا

حراسة المرمى: ماكس كروكومب.

الدفاع: تيم باين - تايلر بيندون - ليبيراتو كاكاسي - فين سورمان.

الوسط: جو بيل - ماركو ستامينيتش - ساربريت سينج.

الهجوم: إيلايجا جاست - كريس وود - رايان توماس.

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